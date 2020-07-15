Киберполиция блокировала деятельность онлайн-мошенников (ВИДЕО)

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Киберполиция пресекла деятельность онлайн-мошенников, которые обманули 500 человек

Сотрудники киберполиции совместно со следственными подразделениями Нацполиции под процессуальным руководством органов прокуратуры разоблачили 49 человек, причастных к мошенничеству, информирует enovosty.com/news.

Разоблачение состоялось в ходе оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление незаконных call-центров и онлайн-мошенников.

Мошенники в соцсетях и на сайтах объявлений размещали информацию по продаже несуществующих товаров и услуг. Злоумышленники «продавали» одежду, обувь, бытовую технику, мебель, животных и тому подобное. Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины.

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Аналогичные преступления разоблачили в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях. Правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги. После получения денег мошенники исчезали.