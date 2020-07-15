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Александр Момот: «Важно обеспечить незарегулированность рынка виртуальных активов»

Главная » Последние новости » Новости общества » Александр Момот: "Важно обеспечить незарегулированность рынка виртуальных активов"
 
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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №3637 «О виртуальных активах», который будет способствовать открытию рынка виртуальных активов

С вопросом относительно того, на что, в первую очередь, необходимо обратить внимание при официальном запуске рынка “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю стартапа “REMME” Александру Момоту, информирует enovosty.com/news.

Александр Момот сообщает, что, в первую очередь, необходимо обратить внимание на обеспечении незарегулированности рынка

«Сейчас государство пытается контролировать все эти процессы вместо того, чтобы создать хорошие условия для развития рынка. С одной стороны, если в законе достаточно качественно будут прописаны все возможные виды деятельности и если это закроет возможность блокировать работу компании, то это будет хорошо. Но есть сомнения, что это будет работать именно так. И, скорее всего, будут введены какие-то дополнительные ограничения, связанные с директивой AML (противодействие отмыванию доходов) и т.д. И скорее всего появятся дополнительные затраты для участников рынка, которые будут усложнять их работу.

Из позитива важно отметить, что Минцифры прислушивается к мнению рынка, находится в постояном контакте c участниками и пытается найти какие-то возможности, чтобы формулировки были корректными и никого не ущемляли. Но, с другой стороны, кроме Минцифры у государства есть еще много других органов, каждый из которых пытается каким-то образом отрегулировать свою часть и из этого трудно сказать, что получится в итоге. Та версия законопроекта, которая попала на первое чтение в парламент, является относительно компромисной. И там нет каких-то жестких моментов. Но в то же время трудно сказать, что она позитивно отразится на рынке», — сообщает Александр Момот

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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