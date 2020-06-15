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Украина является единственной страной в мире, которой повысили кредитный рейтинг во время пандемии

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Украина является единственной страной в мире, которой повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом, информирует enovosty.com/news.

Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ Stand-bу размере $5 млрд и получения первого транша от МВФ $ 2,1 млрд.

Важно, что Украина является единственным государством в мире, которой повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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