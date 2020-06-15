СБУ блокировала масштабное производство контрафактной сельхозхимии
СБУ блокировала масштабное производство контрафактных средств защиты растений и других видов сельхозхимии
Служба безопасности Украины разоблачила масштабное изготовление контрафактных средств защиты растений и других видов сельхозхимии под видом торговых марок известных мировых брендов, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Харьковской области. Они, используя сырье китайского производства, производили контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Продукцию злоумышленники планировали продавать фермерам по всей территории Украины.
Дельцы изготавливали и складировали фальсификат в частных домах в Харьковской области, а также производственных помещениях в промзонах в Харькове, где было оборудование для фасовки и упаковки контрафактной продукции.
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Правоохранители изъяли оборудование для производства фальсифицированных средств, более 50 тонн готовой контрафактной продукции и почти 5 тонн ядовитого сырья. Также выявлено пресс-формы с логотипами иностранных фирм, упаковочную тару, этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением.