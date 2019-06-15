Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

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Завершился конкурс эскизов муралов для Чернобыльской АЭС. В результате голосования был выбран рисунок, который нанесут на стену машинного здания ЧАЭС.

Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» определила победителя конкурса муралов. О результатах было сообщено на сайте ЧАЭС, информирует enovosty.com/news.

Победителем голосования стал эскиз под названием «Взгляд в будущее». Его автором стал Валерий Коршунов.

Предприятие на своей Facebook-странице опубликовало также и эскизы, не победившие в конкурсе. Всего было подано 24 рисунка.

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Во время определения рисунка, который украсит стену ЧАЭС, помимо голосов в соцсети Facebook, принимались ко вниманию и такие характеристики: соответствие тематике, креативное выполнение, художественность, инновационность эскиза.

Согласно условиям конкурса, Валерий Коршунов награждается персональным туром в запретную зону. Победитель во время двухдневной экскурсии посетит Чернобыльскую АЭС и Припять. Вместе с собой он сможет взять двух друзей. Также за эскиз Валерий будет награжден 5 тыс. гривен.

Когда «Взгляд в будущее» украсит стену машинного зала ЧАЭС, его каждый день смогут видеть приблизительно 1000 людей: это и персонал станции, и посетители.