РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

13 фаворитов конкурса фотографий дикой природы

Все фото »

Новости общества

15.06.2019 г.
18:38Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС
14.06.2019 г.
22:29В Обухове грузовик провалился под асфальт (ФОТО)
21:30Настя Каменских опубликовала пикантное фото (ФОТО)
20:58"Готов с оружием в руках защищать Украину": Саакашвили стал на учет в столичном военкомате (ФОТО)
20:39The Economist: Крым погряз в общероссийской коррупции и несвободе
20:30По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена компьютерная игра
20:24"Они все время врут": Кремль ткнули носом в проблему
Все новости общества

Аналитика

14.06.2019

Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол

Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
В американской разведке рассказали о тайных испытаниях ядерного оружия в РФ, появилась новая предвыборная социология, а Нацгвардия и пограничники получили ...
14.06.2019

Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается

Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается
«Война есть грабеж, торговля есть надувательство». Эти слова принадлежат одному из отцов-основателей США Бенджамину Франклину – тому самому, чей лучезарный ...
14.06.2019

Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать

Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать
Официальному Киеву пора бы уже усвоить тот факт, что урегулирование конфликта на Донбассе, как и возврат Крымского полуострова, не входит в планы российского ...

Последние новости

15.06.2019 г.
19:41 В Соборе Парижской Богоматери возобновляют богослужения
18:38 Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС
17:58 В столичном метрополитене полиция задержала мужчину с оружием и боеприпасами
17:58 Метинвест построит кислородный комплекс в Мариуполе
17:10 В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд, - синоптики
16:40 Определена стоимость бюллетеней для предстоящих выборов
16:17 В Польше во время авиашоу самолет потерпел крушение (ВИДЕО)
15:45 Российские наемники 8 раз обстреляли украинские позиции
15:41 Во Львовской области военнослужащий случайно застрелили сослуживца
15:36 Эксперт: намерения Зеленского изменить формулу «Роттердам+» – правовой нигилизм
15:00 На Одесщине в дворе дома прогремел взрыв
14:20 Зеленский назначил еще двух временных глав ОГА
14:00 Как размещение еврооблигаций на миллиард евро отразится на гривне
13:27 Одиозный друг Януковича, которого обвиняют в госизмене, идет в Раду в первой десятке
13:23 Есть ограничения: Кому нельзя есть зелень?
12:11 Российское гражданство украинцев и войска РФ в Киеве: ВВС выпустил фантастический сериал
11:39 Высокоточная "Ольха" для ВСУ: гибридному командованию оккупантов есть о чем задуматься, - "Злой одессит"
11:33 "Не может долго мнить себя империей": Пионтковский рассказал, когда Украине вернут Крым и оккупированный Донбасс
11:30 Далее - опасно: Сколько фруктов можно съедать в день
10:31 "Драка таки будет?": Телеведущий "1+1" поскандалил со священником (ВИДЕО)
10:27 Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни
10:01 Билецкий, Ярош и Кошулинский: "Свобода" показала, с кем идет в Раду
09:45 Пейзаж без войны: В ОБСЕ показали впечатляющее летнее фото Донбасса
09:07 Паспортизация Донбасса - это только начало: Портников назвал две цели Кремля
08:54 В деле ветерана АТО в Италии случился поворот: защита убитого сделала скандальное заявление
08:43 Епифаний рассказал о дерзком ультиматуме Филарета
08:00 Война на Донбассе: Военные сумели закрепить свой успех
14.06.2019 г.
23:00 Озвучили цену полета на Луну
22:29 В Обухове грузовик провалился под асфальт (ФОТО)
22:00 В поле обнаружили удивительную коллекцию брошенных Ferrari (ФОТО)
21:30 Настя Каменских опубликовала пикантное фото (ФОТО)
21:00 Разработано приложение, помогающее вызвать ближайшего врача "в один клик"
20:58 "Готов с оружием в руках защищать Украину": Саакашвили стал на учет в столичном военкомате (ФОТО)
20:39 The Economist: Крым погряз в общероссийской коррупции и несвободе
20:30 По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена компьютерная игра
20:24 "Они все время врут": Кремль ткнули носом в проблему
20:15 ТОП-3 летних продукта, которые необходимы для крепкого здоровья
20:00 Названа наиболее востребованная профессия в столице
19:52 ЕС продлит пилотную программу поддержки МСБ в Украине
19:30 Украинцев просят на день отказаться от полиэтиленовых пакетов
19:21 Тарас Загородний рассказал о влиянии ситуации с Укртрансгазом на ГТС Украины
19:15 Ученые близки к изобретению метода лечения аутизма
18:54 В Украине задержан один из главарей "ДНР"
18:33 Reuters: В Индии прошла общенациональная забастовка врачей (ФОТО)
18:04 У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского
17:56 Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев
17:54 Работа "Укртрансгаза" под угрозой: В компании объявили о чрезвычайном положении
17:34 Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем будет заключено независимо от саммита G20
17:23 ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник Spectator-М1
16:58 По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО)
16:36 Reuters: Тегеран категорически отрицает причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе
16:17 Церковный раскол: В ПЦУ предупредили о последствиях созванного Филаретом поместного Собора
15:56 СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины
15:41 Выявлены основные причины трудовой миграции, - исследование
15:15 Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на выходных
15:04 Высокоточная "Ольха" готова "кошмарить" гибридное командование, - Злой Одессит
15:00 Онкологи назвали самые опасные продукты-канцерогены
14:45 Передаем за проезд!: В Украине построят три платных автобана
14:31 В Uber впервые показали доставку еды дронами (ВИДЕО)
14:24 В Украине впервые будут официально праздновать день отца
Все новости »

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Главная » Последние новости » Новости общества » Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС
 
Печать Отправить на почту

 

 

Завершился конкурс эскизов муралов для Чернобыльской АЭС. В результате голосования был выбран рисунок, который нанесут на стену машинного здания ЧАЭС.

Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» определила победителя конкурса муралов. О результатах было сообщено на сайте ЧАЭС, информирует enovosty.com/news.

Победителем голосования стал эскиз под названием «Взгляд в будущее». Его автором стал Валерий Коршунов.

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Предприятие на своей Facebook-странице опубликовало также и эскизы, не победившие в конкурсе. Всего было подано 24 рисунка.

Читайте: Гендиректор Чернобыльской АЭС уходит в отставку

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Определен рисунок, который украсит стену Чернобыльской АЭС

Во время определения рисунка, который украсит стену ЧАЭС, помимо голосов в соцсети Facebook, принимались ко вниманию и такие характеристики: соответствие тематике, креативное выполнение, художественность, инновационность эскиза.

Согласно условиям конкурса, Валерий Коршунов награждается персональным туром в запретную зону. Победитель во время двухдневной экскурсии посетит Чернобыльскую АЭС и Припять. Вместе с собой он сможет взять двух друзей. Также за эскиз Валерий будет награжден 5 тыс. гривен.

Когда «Взгляд в будущее» украсит стену машинного зала ЧАЭС, его каждый день смогут видеть приблизительно 1000 людей: это и персонал станции, и посетители.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 726

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Билецкий, Ярош и Кошулинский: Свобода показала, с кем идет в Раду
Выборы-2019: Появился свежий рейтинг партий
Вы можете перестать быть хамом?: Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева
Билецкий, Ярош и Кошулинский: "Свобода" показала, с кем идет в РадуВыборы-2019: Появился свежий рейтинг партий"Вы можете перестать быть хамом?": Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается
Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать
Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне
Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ
Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Все статьи


Читайте также

Во Франции обнаружили камень с рисунком, которому 12 тыс. лет (ФОТО)
 Открыто голосование за лучший эскиз мурала на стене Чернобыльской АЭС (ФОТО)
Ученые нашли древнейший рисунок, созданный человеком (ФОТО)
 В Киеве в честь открытия детской школы бокса появится новый мурал (ФОТО)
Гендиректор Чернобыльской АЭС уходит в отставку
 В Ирландии посреди поля возник священный рисунок (ВИДЕО)
На поле возле Стоунхенджа появился «инопланетный» рисунок
 Дети смешно нарисовали топ-политиков. Результат творения восхитил украинцев

Армия

Гаубица 152 мм Д-20
Пистолет «Форт-12»
Танк C1 Ariete (Италия)
Автомат «Малюк»
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАРОЛЬ
Наталья
ЯРЕСЬКО
Иванна
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
Сергей
ЛАВРОВ
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Россия хочет оставить две раны в боку Украины


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 