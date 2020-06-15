Нацполиция разоблачила мощную наркогруппировку (ВИДЕО)

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Нацполиция разоблачила мощную наркогруппировку и направила обвинительный акт в суд

Трое жителей Мариуполя организовали телеграмм-канал по продаже наркотиков с ежемесячным доходом в полмиллиона гривен, информирует enovosty.com/news.

Полиция отследила и заблокировала счета, на которые выводились средства, полученные от наркобизнеса. Наркогруппировка была разоблачена в декабре прошлого года полицейскими управления противодействия наркопреступности.

Полиция накрыла всю сеть и собрала доказательства противоправной деятельности каждого участника преступной группы. Следствие установило, что лидер ОПГ принимал заказы от покупателей в телеграмм-канале и руководил финансовыми потоками. Двое его сообщников доставляли «товар» методом закладок. Сами обвиняемые наркотики не употребляли.

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У злоумышленников изъяли крупную партию наркотических и психоактивных веществ на 1,5 млн гривен — амфетамин, каннабис, экстази, LCD, «соли» и галлюциногенные грибы.