Киберполиция разоблачила хакера, который выводил средства из иностранных банков

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Киберполиция разоблачила хакера, который несанкционированно вмешивался в деятельность иностранных банков

Во Львовской области сотрудники киберполиции совместно со следователями области и батальоном полиции особого назначения под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили мужчину в несанкционированном вмешательстве в банковские учетные записи

Киберполиция установила, что к хакерской деятельности причастен 22-летний мужчина, который с помощью самостоятельно созданного вредоносного программного обеспечения и подбором паролей путем брутфорс атак, несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных систем иностранных банков, информирует enovosty.com/news.

После получения доступа он выводил деньги с учетных записей с помощью криптовалюты и электронных кошельков. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в его транспортных средствах. По результатам обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.

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