СБУ блокировала деятельность преступной группировки, причастной к совершению терактов (ВИДЕО)

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В Днепре сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной группировки, причастной к совершению терактов в различных регионах Украины

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в различных регионах нашей страны, информирует enovosty.com/news.

По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым. Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц

Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока. По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минировании и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

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Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также выявлено почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем.

Полученные средства поражения и предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств. Разоблачение противоправной деятельности проводилось контрразведкой спецслужбы совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, Главным управлением Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.