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Киберполиция блокировала фейковую продажу медицинских масок

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В Хмельницкой области Киберполиция блокировала фейковую продажу медицинских масок

Сотрудниками Киберполиции в Хмельницкой области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачена группа лиц, которая под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывала граждан, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к преступной деятельности причастны три человека. Мошенники использовали так называемые «объявления-однодневки», где размещали информацию о продаже медицинских масок. После получения заказа и полной подписки злоумышленники прекращали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц. Ущерб, нанесенный гражданам составляет более пятидесяти тысяч гривен.

Киберполиция блокировала фейковую продажу медицинских масок

Правоохранители провели обыски по местам проживания участников группы. По результатам обысков изъято большое количество sim-карт, флеш накопители, мобильные телефоны и банковские карточки.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до трех лет заключения.

Работники Киберполиции обращают внимание граждан, что подобные мошеннические схемы не редкость. Поэтому будьте внимательны, совершайте покупку товаров на проверенных ресурсах и используйте наложенный платеж.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

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