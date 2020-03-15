Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма — Олег Сенцов (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма - Олег Сенцов (ФОТО) Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма - Олег Сенцов (ФОТО)

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В Сети опубликовали фото военкомата города Симферополя в Крыму, ворота которого российские оккупанты перекрасили в цвет флага России, пытаясь закрасить герб и флаг Украины.

«Для меня эта фотография символ российской оккупации Крыма. Это перекрашенный украинский флаг на воротах симферопольского военкомата, где базировались захватчики и держали наших первых пленных.», — написал на своей странице в Facebook украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов.

«Символично вышло с красным цветом — капли крови..», «Кровавый флаг оккупанта»; «А зараз це схоже на ту лопату, якою їх вигребуть з Криму, бо Крим — це завжди Україна. Слава Україні!!!»; «Так им просто нужна была лопата, чтобы блины народу раздавать», — пишут пользователи в соцсетях, информирует enovosty.com/news.