Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма — Олег Сенцов (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

15.03.2020 г.
18:17Звонки из роуминга по поводу коронавируса будут бесплатными
16:33Людей предупредили о популярных лекарствах, опасных при коронавирусе
14:38Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма - Олег Сенцов (ФОТО)
10:04Немотивированные аресты, случаи пыток и ограничений свободы слова: Госдеп США обнародовал доклад о правах человека в Украине
14.03.2020 г.
16:24Стоп реваншу: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов (Фоторепортаж)
15:00Впервые персонажи из ОРДЛО названы "полномочными представителями". Это реализация сценария Кремля, - Ирина Геращенко
14:36Наконец-то: Вакцина против коронавируса дала первый результат
Все новости общества

Аналитика

13.03.2020

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, - такими ...
13.03.2020

Путин – Кощей Бессмертный наших дней

Путин – Кощей Бессмертный наших дней
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» – так пелось в советской песне под названием «Марш авиаторов». Похоже, Путин решил сделать былью русскую народную ...
12.03.2020

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Дональд Трамп решил закрыть Америку от европейцев, в Украине начался карантин, а цены на нефть продолжают удивлять, - такими были главные новости сегодня, ...

Последние новости

15.03.2020 г.
21:51 Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО)
21:11 Фото дня: Месса в Италии во время коронавируса
20:54 Фондовые рынки: как изменились биржевые индексы и что будет с акциями
19:33 Итальянцы аплодисментами с балконов поблагодарили врачей, которые борются с коронавирусом (ВИДЕО)
18:58 Тепловой стресс из-за сильной жары затронет 1,2 млрд человек - ученые
18:17 Звонки из роуминга по поводу коронавируса будут бесплатными
16:55 В Киеве запретили рыбную ловлю
16:33 Людей предупредили о популярных лекарствах, опасных при коронавирусе
16:23 На акции «похороны Конституции» в РФ задержаны десятки человек
16:18 Цены на медицинские маски в Киеве взлетели в десятки раз
15:37 В РФ засекретили данные о недвижимости Терешковой, которая предложила обнулить срок Путина
15:00 Антитело к китайскому коронавирусу COVID-19 найдено - ученые
14:38 Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма - Олег Сенцов (ФОТО)
11:53 Перед эпидемией все равны: Кого из известных людей задел коронавирус
11:44 Пандемия может разбалансировать мировые финансы - Morgan Stanley
10:28 Роналду отдаст свои отели в Португалии под больницы для борьбы с коронавирусом
10:17 "Материться можно?": Россияне рассказали об их отношении к обнулению сроков Путина
10:04 Немотивированные аресты, случаи пыток и ограничений свободы слова: Госдеп США обнародовал доклад о правах человека в Украине
09:36 Новый значок BMW: как менялся легендарный логотип
09:01 В Иране создали приложение для диагностики коронавируса, которое следит за передвижением миллионов человек
08:44 В Нидерландах совершили прорыв в создании вакцины от коронавируса
08:32 Новая карикатура Сергея Елкина про Путина стала хитом сети
08:02 Военные учения Defender Europe 2020: Армейские бронетанковые бригады США привезут с собой 20 тысяч единиц военной техники
07:32 Германия объявила о самом крупном плане поддержки бизнеса в своей послевоенной истории
06:41 В России собирают подписи за отправку Терешковой обратно в космос
00:01 В небе над Сиднеем появилась надпись «Мойте руки» (ВИДЕО)
14.03.2020 г.
22:35 Трамп сдал тест на коронавирус
22:24 Еще одна страна ЕС объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
22:10 Всемирная пандемия: Украина перекрывает границы коронавирусу (ВИДЕО)
22:07 В Японии открыли сезон цветения сакуры
21:55 В Сети появилось видео выстрела из ракетницы по зданию посольства РФ в Киеве
17:46 Украинцам, которые не успеют вернуться до закрытия границы, дали важные советы
17:23 На границе Турции и Греции продолжаются стычки с мигрантами
16:54 У здания ФСБ России на Лубянке задержаны десятки участников акции против политических репрессий
16:24 Стоп реваншу: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов (Фоторепортаж)
15:00 Блогер рассказал о том, как Россия может традиционно вернуть рост цен на нефть
15:00 Впервые персонажи из ОРДЛО названы "полномочными представителями". Это реализация сценария Кремля, - Ирина Геращенко
14:49 Граница на замке: Что важно знать путешественникам и бизнесменам
14:41 Европа начала войну за украинских заробитчан
14:36 Наконец-то: Вакцина против коронавируса дала первый результат
14:08 Жители Италии рассказали как выглядит страна в карантине из-за коронавируса
13:05 Не Россия: Кто станет главным победителем от резкого падения цен на нефть
13:03 Без паники: Итальянцы не унывают из-за коронавируса и поддерживают друг друга песнями на балконах
11:00 Враг устроил подлую провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ
10:41 Гарри Каспаров предупредил, как Путин способен использовать коронавирус
10:34 Как на украинском бизнесе скажется закрытие границы
10:12 Украина и США создают новый беспрецендентный проект
13.03.2020 г.
23:40 Черный котоюмор: этих существ точно не захочется увидеть ночью (ФОТО)
23:00 В Мексике археологи раскопали столицу индейцев майя
22:50 Президент Зеленский срочно обратился к украинцам из-за эпидемии коронавируса (ВИДЕО)
22:40 Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за коронавируса
22:20 Хакеры используют онлайн-карты эпидемии коронавируса для кражи данных
22:00 Так и не удалось найти общий язык с королевской семьей: Меган Маркл улетела в Канаду без супруга
21:48 СБУ блокировала масштабную схему незаконного приобретения россиянами гражданства одной из стран ЕС
21:16 Попытки РФ вмешаться в президентские выборы США становятся все более изощренными, - Associated Press
20:42 Министерство обороны РФ "кинуло" очередное предприятие ВПК РФ, - Злой Одеесит
20:26 «Нам нужна социальная жизнь»: французы выступают против закрытия ресторанов из-за коронавируса
19:42 В Италии за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 25%
19:23 В столице на мосту Патона прорвало теплотрассу (ВИДЕО)
18:56 В Германии из-за коронавируса могут национализировать компании
Все новости »

Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма — Олег Сенцов (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Когда-то здесь был герб Украины: эта фотография символ российской оккупации Крыма - Олег Сенцов (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Сети опубликовали фото военкомата города Симферополя в Крыму, ворота которого российские оккупанты перекрасили в цвет флага России, пытаясь закрасить герб и флаг Украины.

«Для меня эта фотография символ российской оккупации Крыма. Это перекрашенный украинский флаг на воротах симферопольского военкомата, где базировались захватчики и держали наших первых пленных.», — написал на своей странице в Facebook украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов.

«Символично вышло с красным цветом — капли крови..», «Кровавый флаг оккупанта»; «А зараз це схоже на ту лопату, якою їх вигребуть з Криму, бо Крим — це завжди Україна. Слава Україні!!!»; «Так им просто нужна была лопата, чтобы блины народу раздавать», — пишут пользователи в соцсетях, информирует enovosty.com/news.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 3305

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Итоги дня: Украина на карантине, экономический шок и разгромный иск против Путина
Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге
Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике
С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов
Итоги дня: Короновирусные ограничения, дебютное решение Кабмина и судьба санкций
Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики
Все статьи


Читайте также

Фото дня: Месса в Италии во время коронавируса
 Стоп реваншу: Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов (Фоторепортаж)
Руслана танцює серед хмар у новому відео "Ми вітер"
 Гениальные фотографии из архивов National Geographic (ФОТО)
ِБрат невесты удивил всех гостей на свадьбе: привел с собой живую ламу и выиграл пари(ФОТО)
 Топ-10 самых курьезных фото домашних любимцев-котов (ФОТО)
Фото острова Любви в «Софиевке» признали одной из лучших дрон-фотографий на международном конкурсе (ФОТО)
 Из-за капризов погоды дома американцев превратились в ледяные замки (ФОТО)

Армия

Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (США)
Беспилотный летательный аппарат EMT Luna X-2000 (Германия)
Беспилотный летательный аппарат CL-327 Guardian (Канада)
Cамолет военно-транспортный Ан-70
Вся армия    >>

Персоны

Олег
ТЯГНИБОК
Геннадий
БАЛАШОВ
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Яков
ВАРИЧЕВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Миллионы людей, которые оказались заперты в Китае из-за коронавируса, открыли для себя радость кулинарии (25306)

ХТЗ Ярославского модернизирует производство и увеличивает объемы выпуска тракторов (14545)

В Украине полностью запретили трансляцию еще одного российского канала (13117)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...



bigmir)net TOP 100

 