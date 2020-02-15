Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО) Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО)

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Рыси проводят большую часть своей жизни, спрятавшись в густом лесу, и очень редко встречаются группами.

Это один из самых скрытных и осторожных хищников Канады, поэтому обнаружение даже одной рыси достаточно редко для путешественников во внутренних районах страны, информирует enovosty.com/news.

Но водителю авто в западной провинции Канады недавно удалось запечатлеть на видео всю семью диких кошек, когда они переходили дорогу, сообщает The Guardian

Шон Кирхманн ехал по шоссе № 6 от Гранд-Рапидс до Виннипега, когда его взгляд привлек силуэт, спрятавшийся за деревом.

Он остановился на обочине дороги, надеясь, что обнаруженная им фигура приблизится. Лось и олень часто появляются вдоль многих автомобильных дорог страны, иногда можно увидеть даже волков и койотов.

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Но увиденное превзошло все ожидания. Кирхманн был шокирован, когда мать-рысь, и ее пять котят вышли из-за деревьев, осторожно пробираясь по снегу к шоссе. Все движение на автостраде было остановлено пока грациозные дикие кошки переходили дорогу.