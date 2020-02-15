РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

15.02.2020 г.
10:14Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО)
10:12С юморком: Богдан впервые после отставки сделал пост в сети (ФОТО)
09:10В Египте британец похлопал охранника по плечу и попал в тюрьму за сексуальное домагательство
09:08Иран не может расшифровать "черные ящики" самолета МАУ
14.02.2020 г.
23:00Фурса рассказал о мировых и украинских последствиях коронавируса
22:51Почти 70% украинцев расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную - соцопрос "Социс"
22:40СБУ блокировала очередную схему хищения леса (ВИДЕО)
Все новости общества

Аналитика

14.02.2020

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Минобороны Украины планирует эксперимент с призывом, в Мюнхене приняли план завершения войны в Донбассе, а в ВОЗ предупредили о том, что короновирус ...
14.02.2020

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
На этой неделе в команде Владимира Зеленского произошла самая резонансная отставка за все время его каденции. Глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан, ...
13.02.2020

Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ

Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
США ввели санкции против предприятий оборонки РФ, в ПЦУ разбили вдребезги мифы о Святом Валентине, а в Украине приняли окончательное решение о невозможности ...

Последние новости

15.02.2020 г.
10:45 Исчезнут с полок: Эксперты предупредили об увеличении цен на важный продукт
10:16 В Сети появились снимки настоящей мамы Путина
10:14 Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО)
10:12 С юморком: Богдан впервые после отставки сделал пост в сети (ФОТО)
10:05 Украинцам пообещали рекордно низкие цены на газ
10:05 Фото дня: Пассажир в маске демонстрирует плюшевого мишку с балкона лайнера Diamond Princess, охваченного коронавирусом
09:10 В Египте британец похлопал охранника по плечу и попал в тюрьму за сексуальное домагательство
09:08 Иран не может расшифровать "черные ящики" самолета МАУ
08:50 У пассажиров Diamond Princess закончились лекарства
08:33 Украина отвергла предложенные в Мюнхене "12 шагов" мирного урегулирования на Донбассе
08:21 В Киеве из парка украли дерево в форме сердца
07:25 Историческое фото: Луи Армстронг играет на трубе для жены и древнего сфинкса (ФОТО)
07:14 Руководство кинопремии «Сезар» ушло в отставку после скандала с фильмом Полански
06:48 В Одессе полицейские во время обыска фирмы, где трудятся незрячие, украли вещи и еду
00:00 Третья ступень ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе на 75 обломков
14.02.2020 г.
23:00 Фурса рассказал о мировых и украинских последствиях коронавируса
22:51 Почти 70% украинцев расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную - соцопрос "Социс"
22:40 СБУ блокировала очередную схему хищения леса (ВИДЕО)
22:20 В Китае стремительно увеличивается число инфицированных коронавирусом, - Associated Press
22:00 Животные тоже умеют любить: Сеть поразил снимок двух кенгуру (ФОТО)
21:55 Нашим инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды - посол Германии в Украине
21:42 В столице полицейские разоблачили группу мошенников, которые продавали виртуальные должности
21:12 Вертолеты МИ-171Ш ВВС Хорватии после ремонта в РФ пришли в негодность, - Злой Одессит
20:34 Украинский Ан-22 «Антей» после длительного перерыва успешно выполнил коммерческий рейс (ВИДЕО)
20:09 В Украине существенно сократился дефицит внешней торговли
19:32 В России правоохранители жестоко избили сторонника "Свидетелей Иеговы"
19:03 Армия США потратит более $1 млрд на новую сверхточную ракету
18:57 Украину посетили влиятельные американские сенаторы: подробности
18:23 В Евросоюзе настаивают, чтобы G20 ввели цифровой налог для IT гигантов в этом году, - Reuters
17:50 Увеличение чистых международных резервов является хорошим показателем для экономики, - Алексей Кущ
17:40 "Чтобы каждый год не стоять на коленях": Лукашенко объяснил, почему Беларусь готова отказаться от российской нефти
17:30 Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующему "нормандскому саммиту"
17:11 Вьетнам запретил двум круизным лайнерам останавливаться в своих портах из-за коронавируса
16:50 Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй сыграл для спасённой во время пожаров коалы
16:18 Иранские хакеры атакуют западные университеты
15:59 Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за интимного видео
15:42 В 2019 году ВСУ получили более 7,4 тыс. образцов вооружения и военной техники
15:12 Нацбанк прогнозирует снижение процентных ставок по депозитам
15:05 Дешевле помыть самому: стало известно, какой штраф нужно будет заплатить за грязные автономера
14:40 Эрдоган озвучил цель Турции в сирийском Идлибе
14:13 Зеленский заявлял о готовности перейти к "плану Б". Уверен, он не шутил - Фесенко об урегулировании конфликта на Донбассе
14:00 Просто так уже не зайти: власти Амстердама запретят групповые туры по "кварталу красных фонарей"
13:44 Посылка из Китая: В Новой Почте пожаловались на коронавирус
13:28 Главное, чтобы «профаны» в экономике не оказались «проФФессионалами» в коррупции - Вадим Карасев
13:20 Можно гулять: синоптик порадовала украинцев прогнозом на выходные
13:00 Меган Маркл опубликовала запрещенное Букингемским дворцом видео
12:55 Украина важна для США в противостоянии с Россией, - американские политики
12:50 Украинским родителям приготовили приятный сюрприз
12:47 Современные Ромео и Джульетта: влюбленная парочка незаконно пересекла границу
12:35 Румынская православная церковь согласна с предоставлением автокефалии ПЦУ
12:34 У Зеленского решили подать в суд на «Схемы»
12:31 В Мюнхене утвердили 12 шагов для Донбасса
11:40 "Бедный, заброшенный и избитый": Всплыли факты о детстве Путина
11:28 Курьеры и массажисты: Кого ищут в Сети украинцы и сколько готовы платить
11:14 Украинцы в марте получат дополнительный выходной
11:08 "Не космонавт": Дубилет пояснил в чем суть идеи пересчитать население спутником
10:47 "Ты чего быкуешь, сц*кло?: Между Черновол и Добкиным в прямом эфире произошла перепалка (ВИДЕО)
10:43 14 февраля запорожский суд вернется к рассмотрению уголовного дела Валерия Безлепкина, обвиняемого в масштабных финансовых махинациях в сфере ЖКХ
10:24 Мендель жестко ответила на расследование по Зеленскому в Омане
09:22 Зеленского обвинили во встрече с доверенным силовиком Путина. Ермак прокомментировал
Все новости »

Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Рысь и ее котята остановили движение на дороге в Канаде (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Рыси проводят большую часть своей жизни, спрятавшись в густом лесу, и очень редко встречаются группами.

Это один из самых скрытных и осторожных хищников Канады, поэтому обнаружение даже одной рыси достаточно редко для путешественников во внутренних районах страны, информирует enovosty.com/news.

Но водителю авто в западной провинции Канады недавно удалось запечатлеть на видео всю семью диких кошек, когда они переходили дорогу, сообщает The Guardian

Шон Кирхманн ехал по шоссе № 6 от Гранд-Рапидс до Виннипега, когда его взгляд привлек силуэт, спрятавшийся за деревом.

Он остановился на обочине дороги, надеясь, что обнаруженная им фигура приблизится. Лось и олень часто появляются вдоль многих автомобильных дорог страны, иногда можно увидеть даже волков и койотов.

Читайте: Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду

Но увиденное превзошло все ожидания. Кирхманн был шокирован, когда мать-рысь, и ее пять котят вышли из-за деревьев, осторожно пробираясь по снегу к шоссе. Все движение на автостраде было остановлено пока грациозные дикие кошки переходили дорогу.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
ТЕГИ:
Посещений: 841

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Все статьи


Читайте также

Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду
 Канаду парализовали снегопады
Стало известно, в какую "копеечку" влетит Канаде переезд принца Гарри и Меган Маркл
 Иран пригласил США, Украину и Канаду к расследованию катастрофы лайнера МАУ
Украина получит важное оружие от Канады. Подробности
 Канада резко "отшила" Кремль
На США и Канаду обрушились аномальные снегопады, в аэропортах отменены все рейсы
 Составлен список стран, которые больше всего помогают украинской армии

Армия

Штурмовая винтовка (автомат) М16 (США)
Бронеавтомобиль «Крепость на колесах»
Самолет-амфибия ShinMaywa US-2 (Япония)
Бронетранспортер LAV-25 Coyote (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Олег
ТЯГНИБОК
Григорий
НЕМЫРЯ
Наталья
ЯРЕСЬКО
Надежда
САВЧЕНКО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (5902)

Дешевле помыть самому: стало известно, какой штраф нужно будет заплатить за грязные автономера (4458)

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана? (2869)

Замовлення на Suzuki Jimny встановили рекорд: черга за позашляховиком розтягнулася майже на рік (2822)

У ПЦУ розвінчали міфи про Святого Валентина і дали важливу пораду українцям (2580)

"Ты чего быкуешь, сц*кло?: Между Черновол и Добкиным в прямом эфире произошла перепалка (ВИДЕО) (2264)

В Мюнхене утвердили 12 шагов для Донбасса (2154)

Меган Маркл опубликовала запрещенное Букингемским дворцом видео (1891)

СБУ блокувала чергову схему розкрадання лісу (ВІДЕО) (1605)

Зеленский заявлял о готовности перейти к "плану Б". Уверен, он не шутил - Фесенко об урегулировании конфликта на Донбассе (1599)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (12032)

Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира (7828)

Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет (7068)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...



bigmir)net TOP 100

 