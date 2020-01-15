В Украине провели электронную перепись населения

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Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин провел электронную перепись населения. При проведении переписи использовались несколько методик и все они дали практически одинаковый результат

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин провел электронную перепись населения и планирует презентовать результаты на следующей неделе, информирует enovosty.com/news.

Дубилет подчеркнул, что погрешность электронной переписи населения меньше, чем у традиционной переписи. Министр отметил, что установлено фактическое количество населения в стране. При проведении переписи использовались несколько методик и все они показали одинаковый результат. Презентация результатов переписи должна пройти на следующей неделе

Дубилет также сообщил, что в Кабмине обсуждают возможность проведения традиционной переписи в 2020 году. Однако, по мнению министра, в этом нет необходимости.

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Ранее сообщалось, что в Украине планируют провести электронную перепись населения. Электронная перепись даст возможность сэкономить несколько миллиардов.