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Ученые рассказали, как узнать лжеца по носу

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые рассказали, как узнать лжеца по носу
 
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Испанские ученые сообщили, как можно распознать человека, который врет, по носу.

Психологи решили провести необычное исследование. Они выяснили, что когда человек говорит неправду, его нос холодеет, а лоб становится теплым. В подтверждение своих слов, ученые привели факты, которые удалось установить. Так у лжеца температура носа падает на 1,2 градуса, за счет этого нос становится меньшим, информирует enovosty.com/news.

В ходе эксперимента добровольцам, которых было 60, нужно было в течение часа обзванивать своих родных и близких и рассказывать им всякие небылицы. Во время этого эксперты с помощью термометра измеряли температуру лица. Информация о изменении температуры носа полностью подтвердилась.

Специалисты заявили, что такой метод детектора лжи более эффективный, чем обычный полиграф.


Автор: Катерина Лукьянчук
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