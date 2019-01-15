Ученые раскрыли секрет счастья
Для того чтобы быть счастливым не стоит ставить перед собой абстрактные цели. Ученые доказали, что для счастья необходимо окружить себя деятельностью, связанной с помощью другим людям.
Американским ученым удалось раскрыть секрет счастья. Как оказалось, все просто – счастье заключается в том, чтобы быть полезным другим людям. Причем, важной деталью является то, что это должны быть не абстрактные и малоосуществимые цели, а конкретные практические действия. Когда цель достигнута, чувство удовлетворения от жизни, а, следовательно, и счастья, увеличивается в разы. А вот погоня за абстрактными целями может негативно сказывается на общем настроении человека, информирует enovosty.com/news.
Ученые провели эксперимент. Они условно разделили людей на две группы: те, кто предпочитают отдавать безвозмездно; и те, которым больше нравится получать услуги или подарки. Было выяснено, что добровольцы из первой группы были значительно счастливее, чем из второй, ведь секрет счастья вовсе не в количестве накопленных денег или приобретенных предметов, а в степени удовлетворения от жизни и своего поведения в нем.