Ученые раскрыли секрет счастья

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Для того чтобы быть счастливым не стоит ставить перед собой абстрактные цели. Ученые доказали, что для счастья необходимо окружить себя деятельностью, связанной с помощью другим людям.

Американским ученым удалось раскрыть секрет счастья. Как оказалось, все просто – счастье заключается в том, чтобы быть полезным другим людям. Причем, важной деталью является то, что это должны быть не абстрактные и малоосуществимые цели, а конкретные практические действия. Когда цель достигнута, чувство удовлетворения от жизни, а, следовательно, и счастья, увеличивается в разы. А вот погоня за абстрактными целями может негативно сказывается на общем настроении человека, информирует enovosty.com/news.

Ученые провели эксперимент. Они условно разделили людей на две группы: те, кто предпочитают отдавать безвозмездно; и те, которым больше нравится получать услуги или подарки. Было выяснено, что добровольцы из первой группы были значительно счастливее, чем из второй, ведь секрет счастья вовсе не в количестве накопленных денег или приобретенных предметов, а в степени удовлетворения от жизни и своего поведения в нем.