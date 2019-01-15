Ученые раскрыли секрет счастья

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

15.01.2019 г.
21:20Обнаружен необычный меч эпохи Средневековья (ФОТО)
19:30Ученые раскрыли секрет счастья
15:00Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
14:48Определены обладатели международных и специальных премий 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
14:10Ученые рассказали, как узнать лжеца по носу
12:26Туристов перед смертью пытали: новые подробности смерти группы Дятлова
14.01.2019 г.
22:40Коньяк в Украине будет называться по-новому
Все новости общества

Аналитика

15.01.201941

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Председательствующая в Евросоюзе Румыния стала на сторону Украины, украинских моряков оставили под стражей, а на «темной стороне» Луны пророс хлопок, ...
15.01.2019229

Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?

Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Европа живет ожиданием выборов в Европарламент в мае 2019 года. Выборы эти могут существенно изменить политический ландшафт именно континентальной части ...
14.01.20191043

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Строители "Северного потока – 2" просят Меркель о защите, грипп продолжает уносить жизни украинцев, а больше половины россиян выступают за отставку правительства ...

Последние новости

15.01.2019 г.
22:40 Ученые разработали ракету с бесконечной генерацией топлива
22:00 Мать-убийца держала тело ребенка 4 дня в шкафу (ВИДЕО)
21:20 Обнаружен необычный меч эпохи Средневековья (ФОТО)
20:40 Где в Киеве можно будет купаться на Крещение
20:00 ТОП-3 простых способа бросить курить
20:00 Миллениалы занимаются "гостингом" своих работодателей, - The Telegraph
19:30 Ученые раскрыли секрет счастья
19:21 Ярош рассказал, когда и как Украина вернет оккупированный Донбасс
19:09 Судья Артур Емельянов идет в Верховный суд
18:23 Дела картофельные: Эксперт рассказал, что будет с ценами на овощи в Украине
18:11 Рекордный урожай: Экспорт агротоваров из Украины сильно вырос
17:27 Идея о «русском мире» потерпела крах: Украина навсегда и безвозвратно утрачена для России, - Atlantic Council
17:20 Определены продукты, которые обязательно должны быть в рационе долгожителей
16:45 Керченский мост пригодится Украине - до полного вывода 40 тысяч российских вояков из Крыма, - Карин
16:44 Sikorsky и Boeing провели первые испытания скоростного вертолета (ВИДЕО)
16:39 Мы должны учиться на "брексите", - Портников
16:33 На Донбассе «потерялись» российские «Грады»
16:23 В Китае установили самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтере
16:10 Стала известна судьба украинских моряков
16:09 "Злой одессит" рассказал о шансе Украины надавить на Кремль
16:04 Долги давят: Коммунальщикам могут отключить электроэнергию
16:03 Главные угрозы "Северного потока-2" для Украины и Европы
15:54 Выборы-2019: Тимошенко готова к бою, Порошенко - выжидает
15:50 Украинцам вернули удобную функцию "Укрзалызниці"
15:37 В Украине зафиксирован новый случай ботулизма: болезнь спровоцировали маринованные грибы
15:32 Капитуляция как компромисс для Москвы, - Казарин
15:30 Совет Европы встал на защиту украинцев в России
15:02 Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид
15:00 Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
14:57 Украинских моряков на суде в Москве встретили возгласами "Слава Украине" (ВИДЕО)
14:48 Определены обладатели международных и специальных премий 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
14:35 Пенсии по-новому: Кто останется без денег, а кто - разбогатеет
14:16 Это не шутки: Трамп хотел вывести США из НАТО, - СМИ
14:10 Важный шаг в освобождении Украины: Около 70 приходов бывшей УПЦ МП перешли в украинскую поместную церковь
14:10 Ученые рассказали, как узнать лжеца по носу
13:34 Пожар в здании Киево-Печерской лавры: полиция поймала подозреваемого
13:15 Назвали опасность короткого сна
12:52 Медики назвали фрукт, снижающий риск развития онкологии
12:26 Туристов перед смертью пытали: новые подробности смерти группы Дятлова
11:51 Китайский зонд вырастил хлопок на обратной стороне Луны
11:29 Только европейские стандарты ведения бизнеса сделают Украину привлекательной для инвестиций, считают в компании «Пластикс-Украина»
11:25 Польша построит искусственный остров рядом с Россией
11:24 Тимошенко: главная задача нового президента Украины - поднять экономику
10:58 США будут контролировать границу с Мексикой до сентября
10:45 Румыния включилась в борьбу против «Северного потока 2»
09:49 Стало известно, как Путин получает пенсию и зарплату
09:38 У Путина провалили переговоры с Японией о Курилах
09:20 В Украине не исключают нового повышения цены на газ
08:54 Очередной фейк о томосе: В РФ не смогли даже нормально соврать
08:41 В США технологию российского истребителя Су-57 назвали "допотопной"
08:26 Делимая Россия: Как спонсоры партии власти в РФ делят бюджетные миллиарды?,- The Insider
14.01.2019 г.
22:40 Коньяк в Украине будет называться по-новому
22:00 В Запорожской области волк напал на людей (ВИДЕО)
21:20 Ученые заявили, что сквозь Солнечную систему мчится темная материя
20:40 В рейтинге качества жизни Киев опередил Москву
20:00 Российский политолог рассказал об огромном ударе для патриарха Кирилла
20:00 Названы продукты, снижающие сексуальное влечение
19:30 ТОП-5 ежедневных привычек, которые сделают сердце здоровым
18:49 "Скрывает абсолютно всё": Слава Рабинович о том, что вызывает возмущение в теме Курил
18:42 Больше половины россиян хотят отставки правительства РФ
Все новости »

Ученые раскрыли секрет счастья

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые раскрыли секрет счастья
 
Печать Отправить на почту

 

 

Для того чтобы быть счастливым не стоит ставить перед собой абстрактные цели. Ученые доказали, что для счастья необходимо окружить себя деятельностью, связанной с помощью другим людям.

Американским ученым удалось раскрыть секрет счастья. Как оказалось, все просто – счастье заключается в том, чтобы быть полезным другим людям. Причем, важной деталью является то, что это должны быть не абстрактные и малоосуществимые цели, а конкретные практические действия. Когда цель достигнута, чувство удовлетворения от жизни, а, следовательно, и счастья, увеличивается в разы. А вот погоня за абстрактными целями может негативно сказывается на общем настроении человека, информирует enovosty.com/news.

Ученые провели эксперимент. Они условно разделили людей на две группы: те, кто предпочитают отдавать безвозмездно; и те, которым больше нравится получать услуги или подарки. Было выяснено, что добровольцы из первой группы были значительно счастливее, чем из второй, ведь секрет счастья вовсе не в количестве накопленных денег или приобретенных предметов, а в степени удовлетворения от жизни и своего поведения в нем.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 291

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы-2019: Тимошенко готова к бою, Порошенко - выжидает
Политолог назвал основную грязную технологию кандидатов в президенты Украины
Что светит Зеленскому на выборах: Политолог дал интересный прогноз
Выборы-2019: Тимошенко готова к бою, Порошенко - выжидаетПолитолог назвал основную грязную технологию кандидатов в президенты УкраиныЧто светит Зеленскому на выборах: Политолог дал интересный прогноз
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Уход янки из Земли Сирийской
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Все статьи


Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С3 «Акация»
Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Танк Type 10 (Япония)
Танк K1A1 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Екатерина
ОСАДЧАЯ
Ксения
СОБЧАК
Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Лев
ПАРЦХАЛАДЗЕ
Все персоны    >>

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 