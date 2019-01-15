Туристов перед смертью пытали: новые подробности смерти группы Дятлова

Главная » Последние новости » Новости общества » Туристов перед смертью пытали: новые подробности смерти группы Дятлова Туристов перед смертью пытали: новые подробности смерти группы Дятлова

Закрыть Отправить

Один из исследователь сделал сенсационное заявление — студентов перед смертью подавали пыткам.

Об этом сообщил эксперт Валентин Дегтерев. Такой вывод он сделал после длительного изучения снимков Зинаиды Колмогаровой. На ее щеке он заметил пятиконечную звезду, которая была аккуратно вырезанная. Эксперт уверен, что этот след не мог являться признаком разложения тела, информирует enovosty.com/news.

Дегтерев предполагает, что над бедными туристами могли издеваться люди, которым был не угоден советский режим. Они шли по следам группы, а затем решили медленно над ней расправится. Специалист подчеркивает, что не над всеми участниками экспедиции издевались, некоторым дали просто замерзнуть, а вот остальным выжившим повезло меньше.

Валентин Дегтерев считает, что Зинаида Колмогарова имела сильную выдержку, ее было сложно сломить. Тогда неизвестным пришло в голову над ней поиздеваться. Они повырезали на ее коже всевозможные узоры. Ученый уверен, что кому-то известна истинная причина смерти группы, но просто они боятся говорить.

Отметим, что эта трагедия произошла в феврале 1959 года в Уральских горах. Вот уже 60 лет не могут понять, что стало причиной гибели молодых студентов.

Читайте: Немцы признались,что не любят российских туристов