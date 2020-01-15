Террористы «МГБ ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста

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Сотрудники СБУ установили, что террористы «МГБ ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста. Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, террористы «МГБ ЛНР» заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что представители «спецслужбы» квазиреспублики «ЛНР» задержали должностное лицо одного из региональных подразделений Минюста во время его поездки на временно оккупированную территорию Луганска. Об этом сообщает пресс-служба СБУ , информирует enovosty.com/news.

Боевиков заинтересовал не только факт работы юриста в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины. Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, террористы «МГБ ЛНР» заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов «агент» должен был получать по телефону. Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы.

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Мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.