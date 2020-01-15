Кабмин утвердил список предприятий, которые нельзя приватизировать
Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин утвердил список предприятий, которые нельзя приватизировать. Не подлежат приватизации госпредприятия, которые обеспечивают обороноспособность и энергетическую независимость государства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство утвердило список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации, информирует enovosty.com/news.
Гончарук отметил, что не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают обороноспособность и энергетическую независимость государства, имеют критически важное значение для страны.
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Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет усиливать контроль за эффективным использованием госсобственности и управлением госпредприятий. В перечень предприятий, которые не подлежат приватизации, входят ПАО «Укрпочта», ПАО «Укрзализныця», АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртранснафта» и другие предприятия