Кабмин утвердил список предприятий, которые нельзя приватизировать

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Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин утвердил список предприятий, которые нельзя приватизировать. Не подлежат приватизации госпредприятия, которые обеспечивают обороноспособность и энергетическую независимость государства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство утвердило список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что не подлежат приватизации предприятия, которые обеспечивают обороноспособность и энергетическую независимость государства, имеют критически важное значение для страны.

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Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет усиливать контроль за эффективным использованием госсобственности и управлением госпредприятий. В перечень предприятий, которые не подлежат приватизации, входят ПАО «Укрпочта», ПАО «Укрзализныця», АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртранснафта» и другие предприятия