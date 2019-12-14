Украина отмечает День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина отмечает День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС Украина отмечает День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Закрыть Отправить

Сегодня Украина чествует всех причастных к ликвидации трагической аварии на Чернобыльской АЭС.

14 декабря в нашей стране отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Эта дата была установлена президентским указом 10 ноября 2006 года. Именно 14 декабря 1986 года было завершено возведение саркофага над четвертым энергоблоком, информирует enovosty.com/news.

Крупнейшая техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Локализировать последствия Чернобыльской аварии удалось только благодаря отваге ликвидаторов, многие из которых поплатились своей жизнью. Согласно разным источникам, всего на протяжении месяца после аварии на ЧАЭС от облучения скончались 100 — 200 спасателей и сотрудников станции.

В 1986 году рухнувший реактор был накрыт специальным саркофагом. Эксперты заявляют, что под ним — приблизительно 95% радиоактивного топлива, которое находилось в реакторе в момент взрыва. В целях безопасности 15 декабря 2000 года работы на ЧАЭС были приостановлены, возобновили их в 2004-ом. 29 ноября 2016 года объект «Укрытие» накрыли аркой Нового Безопасного Конфайнмента (НБК). На будущее запланирован демонтаж устаревших элементов «Укрытия».