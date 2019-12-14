Синоптики удивили теплым прогнозом на ближайшие дни

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Осень отказывается уступать зиме место. Согласно свежему метеопрогнозу, начало следующей недели будет теплым.

Прогноз Укргидрометцентра свидетельствует, что в Украине пока сохранится «ноябрьская погода», информирует enovosty.com/news.

Сегодня, 14 декабря, практически на всей территории страны ожидается дождливая, но относительно теплая погода. В некоторых регионах возможен мокрый снег. На западе воздух прогреется максимально до +7, в центре и на востоке – до +6, на севере – до +5, а в южных регионах – до +11.

15 декабря дождливая погода сохранится, но температура воздуха местами поднимется до +8 градусов. В воскресенье теплее всего будет на юге — +7….+12 градусов.

Новая неделя начнется с сухой погоды. Морозов в понедельник, 16 декабря, ожидать не стоит, температура воздуха будет приблизительно такой же, как и накануне.

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Во вторник, 17 декабря, и в среду, 18 декабря, потепление продолжится. На западе воздух прогреется до +9…+13 градусов, в центре и на севере — +5…+7 градусов, на востоке — +4…+6 градусов, а в южных областях — +6…+10 градусов.