Обнаружена новая самая глубокая впадина на Земле

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В восточной части Антарктиды ученые нашли самую глубокую точку на нашей планете, находящуюся на суше. Впадина расположена под ледником.

Ученые сделали сенсационные открытие. Они обнаружили самую глубокую впадину на Земле (на суше). По словам исследователей, она находится под ледником Денман в Восточной Антарктиде. Отметим, что длина данного ледника составляет около 20 километров, информирует enovosty.com/news.

Открытие является каньоном, заполненным льдом. Поэтому отныне Денман войдет в историю как самый глубокий каньон, расположенный на суше. Его глубина – 3,5 км ниже уровня моря. На новой карте Антарктиды ученые уже изобразили неизвестный до сих пор ландшафт.

Руководитель проекта Матье Морлигем заявил, что новое открытие позволит ученым спроектировать самую точную картину происходящего под ледниками Антарктиды. Это также поможет увидеть новые хребты, которые мешают тающим ледникам отступать.

Справка. Новое открытие ученых позволило обнаружить самую глубокую впадину на суше. До этого времени считалось, что самая низкая точка расположена возле берега Мертвого моря – 413 м ниже уровня моря. Самая же глубокая подводная впадина, по-прежнему, — Марианская впадина, находящаяся на 11 км ниже уровня моря.

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