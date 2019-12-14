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Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Главная » Последние новости » Новости общества » Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
 
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Сегодня стало известно о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

Заместитель руководителя управления ПЦУ, занимающийся внешними связями, Евстратий Зоря заявил, что одной из первых новостей, которую озвучили во время Архиерейского Собора, стало заявление о юридическом прекращении деятельности религиозных организаций УПЦ КП и УАПЦ.

Напомним, Архиерейский Собор, проходит сегодня, 14 декабря, по случаю годовщины создания ПЦУ, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что для патриарха Филарета планируют создать отдельную религиозную организацию в составе ПЦУ. Она будет функционировать в форме миссии. Данное решение было утверждено 5 декабря во время планового заседания синода ПЦУ. Учитывая вклад Филарета в развитие украинской церкви, ему оставили право на пожизненное использование комплекса зданий в городе Киев по улице Пушкинской. Помимо этого, до конца своей жизни патриарх вправе проводить богослужения на территории Владимирского собора. За счет пожертвований и отчислений от Владимирского собора Филарету обеспечат пожизненную материальную поддержку.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 24

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