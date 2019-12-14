Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)
В соцсетях распространяют фильм о детском хирурге и волонтере Юлии Кузьменко, который был показан в программе «Ранок з Україною».
Она работает детским врачом-кардиологом в детской больнице «Охматдет».
По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, на котором был убит журналист Павла Шеремет.
Вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.
Гордість країни: місія врятувати життя
Протягом 15 років вона кожен свій день розпочинає однаково – з порятунку дитячих життів.Юлия Кузьменко оперує серця, не відкриваючи грудну клітку, а раз на місяць одягає замість халата – бронижилет, і їде рятувати наших солдатів. Вона – лікар від Бога і справжня #ГордістьУкраїни.
Publiée par Ранок з Україною sur Mardi 30 janvier 2018
Источник: Україна молода