Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)

Гордість країни: місія врятувати життя

Протягом 15 років вона кожен свій день розпочинає однаково – з порятунку дитячих життів.Юлия Кузьменко оперує серця, не відкриваючи грудну клітку, а раз на місяць одягає замість халата – бронижилет, і їде рятувати наших солдатів. Вона – лікар від Бога і справжня #ГордістьУкраїни.

Publiée par Ранок з Україною sur Mardi 30 janvier 2018