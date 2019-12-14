РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

10 самых крайних точек мира

Все фото »

Новости общества

14.12.2019 г.
18:35Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)
17:0910 важных вещей, которые невозможно купить за деньги
13:26Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
12:03Украина отмечает День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС
10:20Синоптики удивили теплым прогнозом на ближайшие дни
09:15ПЦУ проведет торжественный Собор в честь годовщины создания единой поместной церкви
08:48Обнаружена новая самая глубокая впадина на Земле
Все новости общества

Аналитика

13.12.2019

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против Северного потока-2
Украина и Грузия договорились создать стратегический Совет, по делу Шеремета проходят суды, а в Кабинете министр Украины оценили вероятность падения ...
12.12.2019

Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами

Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, журналистов канала Минобороны РФ пустили в Украину, ...
12.12.2019

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
С самого начала было очевидно, что пришедшая к власти в правительстве грантоедская публика, называющая себя либертарианцами, то есть сторонниками крайней ...

Последние новости

14.12.2019 г.
19:54 Церковь готова к реформе: Епифаний рассказал, когда в Украине могут перенести Рождество
18:35 Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)
18:00 Стало известно, когда появится формула обмена пленными
17:56 Хватит ли воды на Марсе для будущих колонистов?
17:09 10 важных вещей, которые невозможно купить за деньги
16:53 Назван украинский город с самой низкой преступностью
16:41 В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
16:40 Пришлось извиняться: Финский министр попала в неловкую ситуацию из-за Instagram
15:40 Ученые назвали самого опасного паука в мире
15:38 Годовщина ПЦУ: назвали подробности празднования
15:38 Украина резко нарастила выручку от продажи орехов
15:33 Работа мечты: Елизавета II ищет работника на новую должность
14:36 Путинские пропагандисты опять хотели попасть в Киеве. Чем закончилась эта история
14:34 Надо быть готовыми к серьезному падению: Появился угрожающий прогноз по доллару
14:30 Нафтогаз уменьшил цены на газ для промышленности
14:26 Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
14:00 Люди запрограммированы всего на 38 лет жизни, - СМИ
13:26 Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
12:41 КГГА: Киев будет добиваться статуса большой культурной столицы Украины
12:03 Украина отмечает День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС
11:10 Работы по ликвидации последствий пожара в одесском колледже завершены, - ГСЧС
10:46 Голоса в Палате представителей для объявления импичмента Трампа есть - Пономарь
10:46 Cоветник премьер-министра рассказал, сколько денег регионы потратили на ремонт и содержание дорог
10:20 Синоптики удивили теплым прогнозом на ближайшие дни
09:45 The Wall Street Journal: Джулиани собрал в Украине много информации, защищающей Трампа
09:15 ПЦУ проведет торжественный Собор в честь годовщины создания единой поместной церкви
08:48 Обнаружена новая самая глубокая впадина на Земле
08:00 ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
07:00 В Украине подорожала автогражданка: чего ждать водителям
01:30 Водитель Toyota Camry пролетел 40 метров над парковкой (ВИДЕО)
00:52 "Tелевизор разрушил мою жизнь" - подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко
00:03 Исполнительница роли Дейенерис в "Игре престолов" рассказала о перенесенном инсульте и страхах
13.12.2019 г.
23:11 Лукашенко рассказал, почему ему не спится по ночам и "жить не хочется"
21:59 Volkswagen презентовал новый седан на базе Golf по цене Дастера (ФОТО)
21:51 СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии
21:41 ТОП-3 самых популярных видеоклипов десятилетия (ВИДЕО)
21:27 В Украине запустили электронный кабинет застройщика
21:07 В Украине "заморозили" цены на газ: что будет с тарифами для населения
20:49 Reuters: США и Китай близки к заключению торгового соглашения
20:20 Пляжи США оккупировали необычные существа
20:05 Приставка Xbox нового поколения выйдет на рынок уже в 2020 году(ВИДЕО)
19:41 Со временем становится все труднее продолжать санкции против РФ, - Богдан Бондаренко
19:16 Меркель после "нормандского саммита" сделала важное заявление о санкциях против России
18:52 В США презентовали инновационную систему лазерного оружия
18:35 Россия не выполняет обязательства относительно устойчивого прекращения огня, – штаб
18:17 Смолий сообщил, что инфляция в Украине продолжит замедляться
17:56 Конгресс США принял историческую резолюцию о геноциде армян
17:39 Украинские полицейские планируют провести совместные учения с турецкими коллегами в Турции в 2020 году
17:12 Дубилет обнаружил подозрительное несоответствие в статистике рождаемости
16:58 Б/у авто из Европы: ждем китайские подделки BMW и Toyota
16:30 Маркарова рассказала, что необходимо сделать для роста ВВП Украины на 5-7%
16:16 Укрпочта запустила тестовую онлайн-подписку
15:59 Курс гривни укрепляется, а цены не снижаются: Милованов пообещал провести расследование и выяснить причины
15:29 Associted Press: Китай бросает вызов внутренним проблемам
15:04 "Ясень" нещадно отстает от "Вирджинии", - Злой Одессит
15:00 Стало известно, сколько людей записалось для тестирования мобильного приложения "Дия"
14:40 В Днепре в центральном парке с моста упала бетонная плита (ФОТО)
14:20 Итальянский суперкар Lamborghini переделали в армейскую версию (ФОТО)
14:00 Американские военные помогли очистить Венецию после масштабного наводнения (ФОТО)
13:40 Ученые выяснили, как эволюция танца у человека связана с обезьянами (ВИДЕО)
Все новости »

Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В соцсетях распространяют фильм о детском хирурге и волонтере Юлии Кузьменко, который был показан в программе «Ранок з Україною».

Она работает детским врачом-кардиологом в детской больнице «Охматдет».

По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, на котором был убит журналист Павла Шеремет.

Вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.

Гордість країни: місія врятувати життя

Протягом 15 років вона кожен свій день розпочинає однаково – з порятунку дитячих життів.Юлия Кузьменко оперує серця, не відкриваючи грудну клітку, а раз на місяць одягає замість халата – бронижилет, і їде рятувати наших солдатів. Вона – лікар від Бога і справжня #ГордістьУкраїни.

Publiée par Ранок з Україною sur Mardi 30 janvier 2018

Источник: Україна молода


Экономические новости youtube
Посещений: 835

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев
Когда шум утих и пафос развеялся. Итоги Нормандии в Париже
Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России
Выкупить 200 тысяч гектаров земли смогут только крупные финансовые спекулянты, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
Все статьи


Читайте также

"Tелевизор разрушил мою жизнь" - подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко
 Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в самые тяжелые времена, нужна дестабилизация - Севгиль Мусаева о деле Шеремета
Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета задержаны: основные версии убийства
 Два года без Павла Шеремета: на месте гибели журналиста почтили его память
Ненаказанное зло: журналистов продолжают убивать, - Юрий Бутусов
 У здания МВД поспешили стереть надписи участников акции "Хто вбив Павла?"
Визит Лукашенко в годовщину убийства Шеремета - красноречивый знак, - Мустафа Найем
 "Год без Павла". В Киеве проходит акция памяти Павла Шеремета (онлайн-трансляция)

Армия

Бронированный автомобиль KRAZ COUGAR (КУГУАР)
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Вертолет Sud-Aviation Gazelle (Франция)
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Вся армия    >>

Персоны

Злата
ОГНЕВИЧ
Алексей
МАРТЫНОВ
Евгений
ЕРМАКОВ
Виктор
ОРБАН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой изобразил "красные линии" Зеленского (12119)

Появилось коммюнике по итогам саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже (6402)

Назван украинский город с самой низкой преступностью (6227)


Экономические новости youtube

Сергей Соболев



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 