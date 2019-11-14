В Украине можно будет платить налоги со смартфона

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В пресс-службе Налоговой службы сообщили, что ГНС начала работу над созданием мобильного приложения, которое позволит пользователям платить все налоги с помощью смартфона

В пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС) сообщили, что ГНС начала работу над обновлением интерфейса в электронном кабинете и созданием мобильного приложения, которое позволит налогоплательщикам оплачивать все налоги с помощью смартфона, информирует enovosty.com/news.

Со временем электронный кабинет должен стать главным средством общения между ГНС и налогоплательщиками. Проект «Налоговая в смартфоне» должен помочь реализовать принцип бесконтактного общения представителей налоговой службы с плательщиками, что поможет сэкономить время налогоплательщикам

В Государственной налоговой службе сообщили, что ГНС большое внимание уделяет разработке новых сервисов и совершенствованию функционирования электронного кабинета, а облегчение ведения бизнеса с помощью новых электронных сервисов является стратегическим приоритетом в работе ведомства

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