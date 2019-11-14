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В Киеве полиция задержала преступную группу «коллекторов»

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В Киеве полиция задержала преступную группу «коллекторов», которые требовали у граждан возвращения несуществующих долгов.

В Киеве сотрудники Национальной полиции Украины задержали преступную группу «коллекторов». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Угрожая физической расправой, они требовали у граждан возвращения несуществующих долгов.

Оперативники Управления стратегических расследований полиции в городе Киеве, следователи Главного следственного управления Нацполиции с участием столичного полка полиции особого назначения под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали членов преступной группировки.

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Автор: Оксана Ельченко
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