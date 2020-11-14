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Уникальная мозаика по эскизам Николая Рериха под угрозой уничтожения: Министерство культуры отказывается нести ответственность

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Министерство культуры Украины не отвечает на запрос журналистов издания "Экономические новости" о необходимости срочной реставрации мозаики по эскизам всемирно известного художника Николая Рериха на фасаде Святопокровской церкви в селе Пархомовка Киевской области.

В селе Пархомовка Володарского района Киевской области находится удивительный памятник архитектуры — действующий Храм Покровы Пресвятой Богородицы, информирует enovosty.com/news.

Об истории церкви журналисты издания написали в материале Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой уничтожения

Покровская церковь своим появлением обязана Виктору Федоровичу Голубеву — инженеру и промышленнику, местному меценату, который занимался культурным и промышленным развитием Пархомовки в конце 19 века. Уже на склоне лет он решил начать грандиозное строительство, которое завещал завершить сыновьям — Виктору и Льву. Они выполнили волю отца. С 1903 по 1907 год на месте бывшей деревянной церкви начали возводить новую, под руководством молодого архитектора Владимира Покровского. Для сооружения храма использовали мрамор, гранит, кованую сталь и керамику, дерево и даже железобетон. Именно благодаря оригинальным архитектурным и концептуальным решениям Покровского церковь до сих пор поражает посетителей своим неповторимым фасадом, в котором объединились элементы модерна, готики, восточных архитектурных традиций и древнеславянской символики.

Архитектурный ансамбль церкви в Пархомовке состоит из величественного храма с колокольней и часовни святого Виктора. Настоящим украшением храма, имеющим высокую художественную ценность, являются мозаики «Покров Богоматери» и «Спас Нерукотворный», созданные по эскизам знаменитого художника Николая Рериха. Смальту для них изготовил один из лучших мастеров того времени В.А.Фролов. Мозаики на стенах храма в Пархомовке имеют особенность менять цвет в зависимости от угла падения солнечного света, поскольку династия Фроловых, в мастерской которых набирались мозаики, использовала сочетание классических технологий Киевской Руси с «обратным» или «венецианским» методом.

Читайте: "Freedom House" сделал заявление по скандальному законопроекту Минкульта

В 1979 храм Покрова в селе Пархомовка получил статус памятника архитектуры национального значения, что позволило начать работу над восстановлением поврежденных изображений, куполов, крыши. Внутренние и наружные работы частично сделали еще в 80-х годах. Однако, отреставрировать успели только мозаику «Покров Пресвятой Богородицы», расположенной над главным входом в Храм.

«Спас», который был сильно поврежден, так и остался неотреставрированных. По словам местных жителей, в советское время дети «играли», бросая камни в мозаику Рериха. Спорили: кто больше выбьет красивых разноцветных стеклянных камней. Кроме отсутствия части мозаичного панно, разрушенной смальты, которая продолжает осыпаться, по основному фасаду пошла глубокая трещина. Мозаика срочно нуждается в реставрации.

Журналисты издания «Экономические новости» 21 октября 2020 обратились с информационным запросом в Министерство культуры Украины с двумя вопросами:

1. Когда будет продолжена реставрация церкви и уникальной мозаики по эскизам Николая Рериха.
2. Какие средства в бюджете заложены на реставрацию всех памятников архитектуры национального значения в Украине, в том числе церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пархомовка.

Запрос был зарегистрирован в Министерстве по номеру 31005 / 20.1-20. Однако в течение нескольких недель ответ от Минкульта так и не был получен. После неоднократных общений журналистов с отделом информационных запросов и канцелярией Министерства удалось узнать, что чиновники Министерства отказались взять на себя ответственность и дать ответ, а переадресовали запрос в Киевскую областную государственную администрацию, при этом не уведомив об этом редакцию. Запрос просто «исчез» в бюрократических коридорах власти. Номер ответа 13171 / 13.1 от 27.10

Возникает вопрос: неужели Министерство культуры Украины и Директорат культурного наследия, который подчиняется Минкультуры, не несут никакой ответственности за сохранность и реставрацию памятников архитектуры национального значения?

Также возникают другие вопросы:

1.Как именно и насколько прозрачно будут распределяться бюджетные средства, выделенные на развитие культуры? Или деньги налогоплательщиков вновь пойдут на комедийные сериалы, концерты с участием «Верки Сердючки» и «большое строительство» дорог?
2. Почему вопрос относительно средств, заложенных в бюджете на реставрацию всех памятников архитектуры национального значения Украины перенаправлен чиновниками Министерства культуры в местную облгосадминистрацию?
3.Какую ответственность несут чиновники Минкультуры и лично министр культуры Александр Ткаченко за сохранение культурного наследия Украины?

Напомним, финансирование сферы культуры в проекте госбюджета-2021 предусматривается на уровне 7,5 млрд гривен.

Уникальная мозаика по эскизам Николая Рериха под угрозой уничтожения: Министерство культуры отказывается нести ответственность

Мозаика «Спас Нерукотворный с избранными святыми»: перед образом Спаса стоят на коленях четыре фигуры — Богородица и апостол Иоанн Богослов справа, сотник Лонгин Каппадокийский и Мария Магдалина — слева. В правом углу видна подпись «Ник. Рерих». Мозаика нуждается в срочной реставрации

Уникальная мозаика по эскизам Николая Рериха под угрозой уничтожения: Министерство культуры отказывается нести ответственность

Мозаика «Покров Пресвятої Богородицы» по эскизу Николая Рериха


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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