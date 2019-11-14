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Любой запрет ограничивает гибкость рынка, — Ярослав Жалило

Главная » Последние новости » Новости общества » Любой запрет ограничивает гибкость рынка, - Ярослав Жалило
 
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В Украине планируют принять закон о защите трудовых мигрантов от мошенников, согласно которому планируется запретить компаниям-посредникам брать деньги с соискателей и установить большие суммы штрафов за нарушение этой нормы.

С вопросом относительно влияния принятия данного законопроекта на трудовую миграцию «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Центра антикризисного исследований, д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что любой запрет ограничивает гибкость рынка тех или иных услуг

«Рынок действительно в этом смысле заполнен разнообразными мошенниками, которые берут деньги с людей, а потом не предоставляют соответствующие обещанные рабочие места либо вообще предоставляют «неадекватные» рабочие места. Кстати, это касается не только трудоустройства за рубежом. Подобные случаи мошенничества происходят и на территории Украины.

Однако любой запрет ограничивает гибкость рынка тех или иных услуг. Если окажется, что компании по трудоустройству вообще не смогут брать деньги с трудовых мигрантов, то тогда мы отсекаем у людей возможность выбора и вложения денег в то, чтобы попытаться найти оптимальное применение своим трудовым навыкам и трудовому потенциалу, в том числе с помощью компаний по трудоустройству.

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Конечно, здесь нужны защитные механизмы от мошенничества. Однако все-таки полномасштабный запрет может ограничить спектр услуг, предоставляемых рекрутинговыми компаниями на территории Украины. Соответственно, это может ухудшить возможности для трудоустройства людей», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 31

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