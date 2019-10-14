В Украине размер средней зарплаты увеличился на 19,4%

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В Госстате сообщили, что размер средней заработной платы штатных сотрудников предприятий за 8 месяцев 2019 года увеличился на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Согласно данным Госстата, за 8 месяцев 2019 года размер средней заработной платы штатных сотрудников предприятий составил 10 207 грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года, информирует enovosty.com/news.

К видам экономической деятельности, в которых наблюдался наибольший размер заработной платы, относятся авиационный транспорт, страховая и финансовая деятельность, телекоммуникация, научная и техническая деятельность. В данных отраслях заработная плата сотрудников превысила средний показатель в 1,4-2,7 раза

Относительно дифференциации среднего уровня оплаты труда по регионам, то наивысшая заработная плата наблюдалась в Донецкой (11 480 грн), Киевской (10 626 грн) и Днепропетровской (10 458 грн) областях. Наименьший уровень заработной платы был в Херсонской, Черновицкой, Черниговской, Тернопольской и Кировоградской областях

Согласно данным Госстата, индекс реальной заработной платы за январь-август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,5 %