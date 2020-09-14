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Схематоз на животных: Слуги вводят госрегистрацию домашних любимцев в Украине

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Налог на домашних животных. Зачем депутаты хотят ввести обязательную регистрацию домашних животных? Сколько это будет стоить? И почему под красивой вывеской законопроекта эксперты разглядели схему наживы?

Схематоз на животных: Слуги вводят госрегистрацию домашних любимцев в Украине

Кот Мурчик будет на учете,
В стране вся живность на подсчёте,
От кота и до клопа — регистрация проста.
Плати мил человек, сколько там осталось на твой век!
Стартует всеукраинская перепись живности,
Демонстрация властью — тупости и примитивности. , информирует enovosty.com/news.

Как Слуги придумали новую схему, по которой можно ещё немного подоить наивный электорат. Потянут ли новые дополнительные расходы хозяева Мурчиков, Барсиков и хомяка Василия, смотрите в сюжете.

Антон Яценко — знатный выдумщик и главный придумываетесь хитромудрых схем. Вместе со «слугами» он нашел новый необычный способ, как обязать украинцев платить за очередную, на хрен никому не нужную, херню. В этот раз мзду решили взымать путем «регистрации» домашних животных.

Если вы думали, что тезис: «продай собаку — заплати за газ — это было м… чересчур инновационно», то вот вам новый трешак. Украинцев обяжут регистрировать и чипировать домашних животных: котов, собак, хомячков, попугаев и кроликов. Возможно, в этот список войдут крысы, мыши, шиншилы и так, по мелочи. И конечно — не бесплатно!

Каждый владелец домашнего питомца обязан будет его зарегистрировать, чипировать и заплатить в казну сбор — 180 гривен. В случае отказа — штраф от 850 до 1700 грн — в первый раз, и от 1700 до 3400 грн. — повторно.

Регистривать, традиционно, будут частные компании-прокладки, которые сами будут устанавливать сумму регистрации. Если наши светочи будут делать как в Европе, то суммы могут быть разные, в том числе, и заоблачные.

Ходят упорные слухи, что после постановки на учёт животных, следующим шагом будет закон о ежемесячном налоге на ваших питомцев. И тут уже не открутитесь. За удовольствие — надо платить. Это касается и животных, и нашего с вами выбора политиков… Кстати, под это важное дело можно создать новое министерство, деньги можно взять из коронавирусного фонда. Он, судя по всему, как скатерть самобранка, наполняет себя сам.

И если вы думаете, что заплатить и повесить чип собачке — это все, то держитесь крепче за поручни… Отныне, рожать можно только породистым котиками и собачкам. Другим — ни-ни!!! А проверять наличие «незаконных» беременностей будет, внимание …. Национальная полиция. Боюсь даже спросить, как они это будут делать. Предположу, что они, полицейские, будут устраивать облавы и проверять «незаконные» беременности ваших питомцев на дому.И это не шутка. Команда Зе — никогда не шутит!

Сидя по выписаным нормам закона, под обязательную регистрацию попадают и тараканы, и мыши, и клопы, короче вся живность, которая живет с вами. Вот есть у вас в матрасе колония постельных клещей, все, каждого — на карандаш, на учёт, и заплатите, не забудьте.

Предположим, живет у вас Хомяк Василий. Теперь он не просто хомяк. Он чипирован, нумерован и поставлен на учёт! И что самое приятное для хозяев, за Василия уплачен сбор. Теперь его надо беречь как зеницу ока, ибо потом отчитываться надо в вышестоящей организации за его здравие и самочувствие. Ну и раз в три года, даже если у Василия все в норме, по закону, надо посещать ветеринара.

Кроме того, отдельно законодатели определили перечень потенциально опасных пород собак, хозяева которых подлежат обязательному психиатрическому осмотру. Я бы ещё обязала проходить профосмотр и тем, кто придумывает такие законы.

И тут, конечно, можно было бы сказать, что «власть зеленых» сильно переживает за животных. Но давеча один из депутатов Зе-команды вынес на голосование новый законопроект, который снимает любые запреты и даёт зелёный свет на проведение бесконтрольных опытов над животными!

А! То есть домашнего хомяка надо чипировать и платить дань государству. А в это самое время в Раде проталкивают закон, который разрешает то, что в Европе давно — под жесточайшим запретом.

К слову, законопроект не прошёл, ждём новых более изощренных попыток его протащить через время.

А пока готовьте кошельки, бюджет пустой, пора помочь власти молодых технократов, с тремя классами церковно приходской школы, удержаться на плаву.

Не совсем понятно, какое отношение государство имеет к животным купленным за личные сбережения граждан, или какое отношение государство имеет к тем, кто спасёт животных, и без помощи государства за собственный счёт лечит и выхаживает. Да многое непонятно. Понятно одно, государство, в лице наших Слуг народных, в очередной раз хочет этот народ поюзать, с ловкостью напёрсточников, вытянув из карманов последнее.

Не останавливайтесь, дорогие Слуги, жгите дальше! Больше налогов, больше поборов. И обязательно собирайте там, где ещё не собирали. Есть стойкое ощущение, что страна и ее жители находятся в одной части вселенной, а вы парите в собственных иллюзиях и фантазиях. Но реальность, рано или поздно настигнет.

И прав был классик. Человек — единственное животное, с которого можно содрать шкуру более одного раза.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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