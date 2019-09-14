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Синоптики: В Украине ожидается существенное понижение температуры

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики: В Украине ожидается существенное понижение температуры
 
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В Украину надвигается похолодание. Об этом идет речь в свежем прогнозе Укргидрометцентра.

Специалисты Украинского гидрометцентра передают, что уже сегодня похолодание ожидается в западном, северном, центральном регионах, а также в Сумской и Харьковской областях. В этой же части страны 14 сентября прогнозируются кратковременные дожди. Остальная часть страны сегодня будет наслаждаться последними летними солнечными днями, информирует enovosty.com/news.

Сегодня, 14 сентября, ночью температура составит +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Теплее всего будет на юге — +24…+28.

В столице в этот день ожидаются небольшие утренние дожди и +18…+23 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью в Киеве похолодает до +13…+15.

15 и 16 сентября в Украину придет более существенное похолодание. В ночное время в западном регионе возможно понижение температуры до +5 градусов. В Карпатах будет еще холоднее – до +2…+7. Помимо этого, на западе и севере в понедельник ожидаются сильные порывы ветра – 15-18 м/с.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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