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«Кот Мурчик будет на учете»: в Сети появилось смешное видео про новую инициативу «слуг народа»

Главная » Последние новости » Новости общества » "Кот Мурчик будет на учете": в Сети появилось смешное видео про новую инициативу "слуг народа"
 
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Если вы думали, что тезис: «продай собаку - заплати за газ" это было чересчур инновационно, то вот вам новая инициатива "слуг народа". Украинцев обяжут регистрировать и чипировать домашних животных: котов, собак, хомячков, попугаев и кроликов.

Депутаты придумали новую схему, по которой можно ещё немного «подоить» наивный электорат. В этот раз мзду решили взымать путем «регистрации» домашних животных. Каждый владелец домашнего питомца обязан будет его зарегистрировать, чипировать и заплатить в казну сбор — 180 гривен. В случае отказа — штраф от 850 до 1700 грн — в первый раз, и от 1700 до 3400 грн. — повторно, информирует enovosty.com/news.

Судя по выписаным нормам закона, под обязательную регистрацию попадают не только Мурчики и Барсики. Возможно, в этот список войдут крысы, мыши, шиншилы и даже тараканы. Предположим, живет у вас смешной хомяк Василий. Теперь он не просто хомяк. Он чипирован, нумерован и поставлен на учёт! И что самое приятное для хозяев, за Василия уплачен сбор. Теперь его надо беречь как зеницу ока, ибо потом отчитываться надо в вышестоящей организации за его здравие и самочувствие.

И если вы думаете, что заплатить и повесить чип собачке — это все, то держитесь крепче за поручни… Отныне, рожать можно только породистым котиками и собачкам. Другим — ни-ни! А проверять наличие «незаконных» беременностей будет, внимание …. Национальная полиция. Боюсь даже спросить, как они это будут делать. Предположу, что полицейские будут устраивать облавы и проверять «незаконные» беременности ваших питомцев на дому. И это не шутка. Команда Зе — никогда не шутит!

Потянут ли новые дополнительные расходы хозяева Мурчиков, Барсиков и хомяка Василия, смотрите в юмористическом видео:

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Ходят упорные слухи, что после постановки на учёт животных, следующим шагом будет закон о ежемесячном налоге на ваших питомцев. И тут уже не открутитесь. За удовольствие — надо платить. Это касается и животных, и нашего с вами выбора политиков…


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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