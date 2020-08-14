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Способен нести тонну оружия и сутки висеть в воздухе: Турция испытала беспилотник с украинскими двигателями

Главная » Последние новости » Новости общества » Способен нести тонну оружия и сутки висеть в воздухе: Турция испытала беспилотник с украинскими двигателями
 
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В Турции испытали ударный беспилотник, который оснащен украинским двигателем

В Турции первый раз вылетел второй прототип беспилотника Bayraktar Akıncı TİHA, который оснащен авиационными двигателями украинского производства. Такой информацией поделился посол Украины в Турции Андрей Сибига, информирует enovosty.com/news.

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В компании Baykar Defencе, которая разработала беспилотник, сообщили о том, что он может находился в воздухе на протяжении ​​часа и двух минут. Первый полёт беспилотника прошел успешно и в дальнейшем его могут использовать для различных целей. Дрон, который относится к «тяжелому» классу, имеет размах крыльев в двадцать метров и может поднять в воздух более тясячи килограмм оружия. Ещё одна его особенность состоит в том, что дрон, оснащенный двумя двигателями украинского производства, может находиться в полете на протяжении суток.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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