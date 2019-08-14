СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу

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Сотрудники СБУ разоблачили контрабандную переправку лесоматериалов за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Закарпатской области схему контрабандной переправки лесоматериалов за границу, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории нашего государства. Для таможенного оформления дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с ложной информацией о ее количество и качество.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья при попытке пересечь таможенную границу по фиктивным документам. Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 000 гривен.

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Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.