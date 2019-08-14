СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Потрясающие фото нью-йоркского метро 80-х годов

Все фото »

Новости общества

14.08.2019 г.
18:52Российское оккупационное командование за вознаграждение отдает подчиненным паспорта для побега, - ГУР
18:19СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу
17:19В Чернобыльской зоне назревает новая катастрофа: старый саркофаг находится в аварийном состоянии
16:51ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу
16:09Епифаний объяснил, в чем суть праздника Маковея
15:08Украино-турецким ударным БПЛА быть, - Злой Одессит
14:19Озвучено время и место сбора участников Марша защитников Украины
Все новости общества

Аналитика

14.08.2019

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Вопреки разного рода политическим прогнозам, визит Зеленского в Турцию мог иметь исключительно экономический смысл. И действительно, определенные перспективы ...
09.08.2019

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Убежать от городской суеты - желание многих столичных жителей. Особенно в надоедливую летнюю жару, когда загазованность воздуха сказывается на взрослых ...
07.08.2019

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Если кратко отвечать на поставленный в заголовке вопрос, то ничего хорошего не будет. С прекращением договора об РМСД разрушен один краеугольный камень ...

Последние новости

14.08.2019 г.
18:52 Российское оккупационное командование за вознаграждение отдает подчиненным паспорта для побега, - ГУР
18:36 В Париже чайки атакуют дроны и срывают спецоперации
18:19 СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу
18:10 Снижение цены газа для Луганской ТЭС сохранит стабильное энергоснабжение Луганской области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова
17:53 Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара
17:40 Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, - Александр Охрименко
17:30 Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке чрезвычайной ситуации, – Гройсман
17:19 В Чернобыльской зоне назревает новая катастрофа: старый саркофаг находится в аварийном состоянии
16:51 ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу
16:45 Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ: «пророссийский смотрящий во главе»
16:25 Мы просто расходный материал: Врач рассказала об оказании помощи облученным радиацией под Архангельском
16:09 Епифаний объяснил, в чем суть праздника Маковея
15:46 Супрун сообщила, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детсады
15:27 В НБУ сообщили, что фиксация обменного курса гривны провоцирует спекулянтов
15:08 Украино-турецким ударным БПЛА быть, - Злой Одессит
15:00 В США идет милитаризация школ и детских садов из-за участившихся случаев массовых расстрелов
14:56 Суд установил отсутствие оснований задерживать фигурантов по делу Роттредам +
14:45 США отсрочили введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары
14:30 Крупнейший автобусный перевозчик Европы заходит в Украину
14:19 Озвучено время и место сбора участников Марша защитников Украины
14:00 США могут развернуть ракеты средней дальности в Азии
13:55 Россия перекинула в оккупированный Крым эскадрилью разведывательных беспилотников
13:34 Назвали секрет крепкого иммунитета
13:29 В Украине посчитали количество "элитных" автомобилей
13:27 Россия утаивает от МАГАТЭ подробности о ядерном взрыве в Архангельской области
13:24 Инструкторы ВСУ прошли подготовку по стандартам НАТО (ВИДЕО)
13:15 Украинская автокефальная церковь официально влилась в состав ПЦУ
13:11 ТОП-5 важных советов гипертоникам
12:50 Экологи рассказали, как ядерная катастрофа под Архангельском отразится на Украине
12:45 Samsung будет выпускать смартфоны с графеновыми аккумуляторами
12:38 В Киеве на год перекроют десяток улиц: какие и почему
12:27 Стало известно, какие люди особенно склонны к онкологии
12:21 СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”
11:33 Новые правила выплаты субсидий: какие изменения ждут
11:20 Come back to USSR: российским ученым ограничили контакты с иностранцами
11:08 В США отменили два концерта с участием Пласидо Доминго: певца обвинили в домогательствах
11:04 Facebook нанимал людей для прослушивания аудиосообщений пользователей - Bloomberg
11:03 Назвали страну, какая больше всего помогает украинской армии
10:36 Кризис «авторитета»: Путин пропустил удар
10:19 Китай стягивает войска к границам, - Трамп
10:10 Множество танков и "Градов": террористы стягивают тяжелое вооружение на опасное расстояние
09:29 Меркель подтвердила, что уходит из политики
09:27 Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет (ФОТО)
09:16 «Ядерная батарейка»: что известно о специзделии, взорвавшемся в Северодвинске
09:15 Массовый забег по заснеженным равнинам устроили кенгуру в Австралии (ВИДЕО)
09:06 Администрация Трампа вводит новые правила получения грин-карт: детали
09:00 Доллар достиг новой отметки
09:00 Американский золотодобывающий объект в Закарпатье захватывают рейдеры из окружения Януковича - журналист
08:36 Ядерный взрыв в РФ: Жителей села Ненокса просят покинуть свои дома
08:10 Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости
13.08.2019 г.
21:47 Нашли лекарство от прежде неизлечимой болезни
21:34 Диетолог рассказала, как правильно совмещать питание и занятия спортом
20:58 В Испании удар молнии сжег трейлерный парк
20:33 The New York Times: Фейковые новости о взрыве под Архангельском вызывают гнев россиян
20:07 В Чернобыльской зоне полиция за сутки задержала 17 "сталкеров"
19:42 The Washington Times: Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами
19:18 Богдан Бондаренко рассказал о важности госфинансирования партий, которые не прошли в Раду
19:03 Несколько сотен человек под Офисом Президента требуют отставки Супрун
18:55 Стало известно, когда наступит конец света
18:50 Associated Press: Китай сделал "предупредительный выстрел"
Все новости »

СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБУ разоблачили контрабандную переправку лесоматериалов за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Закарпатской области схему контрабандной переправки лесоматериалов за границу, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории нашего государства. Для таможенного оформления дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с ложной информацией о ее количество и качество.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья при попытке пересечь таможенную границу по фиктивным документам. Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 000 гривен.

Читайте: СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу

Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 952

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Все статьи


Читайте также

СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу
Загрузка...

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Тягач универсальный многоцелевой БТС-5Б
Вся армия    >>

Персоны

Настя
КАМЕНСКИХ
Александр
ЕФРЕМОВ
Игорь
ЖДАНОВ
Джастин
ТРЮДО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Ядерная батарейка»: что известно о специзделии, взорвавшемся в Северодвинске (3087)

The New York Times: Фейковые новости о взрыве под Архангельском вызывают гнев россиян (2956)

Кризис «авторитета»: Путин пропустил удар (1917)

СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня” (1764)

В Чернобыльской зоне назревает новая катастрофа: старый саркофаг находится в аварийном состоянии (1758)

В Испании удар молнии сжег трейлерный парк (1538)

В Киеве на год перекроют десяток улиц: какие и почему (1388)

The Washington Times: Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами (1363)

Массовый забег по заснеженным равнинам устроили кенгуру в Австралии (ВИДЕО) (1343)

Ядерный взрыв в РФ: Жителей села Ненокса просят покинуть свои дома (1270)


Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы



Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 