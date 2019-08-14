ГК «Укроборонпром» стал победителем тендера, объявленного МВД Перу

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ГК «Укроборонпром» выиграл тендер, объявленный МВД Перу, на приобретение военно-транспортных самолетов

В пресс-службе ГК «Укроборонпром» сообщили, что госконцерн выиграл тендер, объявленный МВД Перу, на приобретение военно-транспортных самолетов. Теперь украинские военно-транспортные самолеты Ан-178 будут покорять воздушное пространство Перу, информирует enovosty.com/news.

В госконцерне сообщили, что согласно результатам тендера, украинский военно-транспортный самолет Ан-178 заменит в Перу украинские самолеты Ан-32Б. В проведенном тендере самолет Ан-178 победил производителей самолетов C-295 (Airbus) и C-27 Spartan (США-Италия). В конкурсе оценивались производственные и социальные преференции, эксплуатационные характеристики, расширенные гарантии, сроки поставки и уровень обучения персонала.

Самолет Ан-178 принадлежит к «семейству» реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Высота полета Ан-178 составляет 12 км, дальность полета — 5500 км, а максимальная скорость самолета — 825 км/ч. У самолета измененная форма фюзеляжа, есть рампа для выгрузки и погрузки габаритных грузов. Ан-178 может перевозить до 18 тонн груза, в том числе высокогабаритные морские контейнеры.

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Также в госконцерне сообщается, что военно-транспортный самолет может взлетать с любых аэродромов. Первый полет Ан-178 выполнил 7 мая 2015. В июле 2018 самолет Ан-178 был представлен на международной выставке Farnborough Airshow, где самолет совершил демонстрационный полет.