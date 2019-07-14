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Профессии, в которых нужны лжецы — исследование

Главная » Последние новости » Новости общества » Профессии, в которых нужны лжецы - исследование
 
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Иногда умение лгать является важным профессиональной навыком.

Новые исследования показывают, что гибкое отношение ко лжи в некоторых отраслях является признаком профессионализма, информирует enovosty.com/news.

Конечно, ложь на рабочем месте — это плохо, она вредит атмосфере доверия и коллективной работе. Но есть определенные исключения. Это, к примеру, касается профессий, ориентированных не на клиентов, а на продажи.

Как показывают исследования, люди, которые умеют врать, хорошие профессионалы в продажах.
В маркетинге ориентация на клиента означает удовлетворение его потребностей. В таких профессиях честность очень важна. Тогда как ориентация на продажи — в торговле или инвестиционно-банковской отрасли — это достижения собственных целей продавца. Именно в этой сфере лжецы могут добиться высоких результатов.

А кто не врет? Ложь — это эволюционная стратегия выживания. «Природа полна лжецов», — пишет философ Дэвид Ливингстон Смит в своей книге «Почему мы лжем: эволюционные корни лжи и подсознание».

Вирусы обманывают иммунную систему хозяина, хамелеоны прячутся от хищников с помощью камуфляжа. И люди не являются исключением, в том числе на рабочем месте.

HR-менеджеры знают, что все без исключения кандидаты на вакансию преувеличивают свою квалификацию.

Ложь является неотъемлемой частью определенных профессий, например частного детектива или шпиона. Некоторые считают работу дипломатов синонимом лжи.

Корпорации лгут, когда скрывают, в какой стране они расположены, из-за предвзятого отношения клиентов к определенным регионам.

И вообще определить ложь в профессиях непросто. На самом деле, весь обслуживающий персонал в любом бизнесе обязан скрывать свои эмоции.

Вы хотели бы, чтобы стюардесса честно объявила, что турбулентность действительно опасна? Бармен признался вам, что презирает вас, наливая бокал пива, а психотерапевт — что ему абсолютно безразличны все ваши проблемы?

Определенные профессии требуют постоянно проявлять привязанность или заботу, которые частично являются искусственными. Для таких должностей лучше подходят люди, которые умеют контролировать и скрывать свои эмоции, а зачастую попросту лгать, улыбаясь и говоря клиенту приятные вещи.

«Мои исследования показывают, что многие люди считают ложь во благо вполне допустимой и даже полезной», — отмечает психолог Эмма Левин.

Большинство людей не стремятся получить честный отзыв от коллег о своей работе, если они не способны улучшить результат. Онкобольные ценят ложную надежду гораздо больше, чем горькую правду. Это — белая ложь, она не преследует корыстных целей, а наоборот является проявлением доброты и заботы.

Отношение ко лжи также во многом обусловлено культурой. В обществах, в которых коллективные интересы важнее собственных, лгут чаще, чтобы сохранить лицо или на благо группы.

«С другой стороны, умение мыслить нестандартно, важное для креативных профессий, часто означает и достаточно вольное толкование правил», — комментирует психолог Майкл Гельфанд.

Как показывают некоторые исследования, креативность и нечестность часто взаимосвязаны, поскольку люди, которые работают в творческих сферах, легко рационализируют свои ложь.

По материалам: BBC


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