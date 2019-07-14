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На Землю обрушится мощная магнитная буря

Главная » Последние новости » Новости общества » На Землю обрушится мощная магнитная буря
 
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В ближайшие дни украинцам следует приготовиться к сильному метеоудару. Вероятны ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний.

Уже завтра, 15 июля, планету накроет сильная магнитная буря. Ее повлечет сверхмощная солнечная вспышка. Поток заряженных частиц достигнет и Украины, информирует enovosty.com/news.

По словам метеорологов, ближайшая буря станет одной из сильнейших за последние 10 лет, а также самой мощной в 2019 году. В связи с этим медики рекомендуют придерживаться некоторых правил, ведь в дни солнечной активности у многих может ухудшаться состояние здоровья.

Метеочувствительные люди в дни магнитных бурь должны быть предельно аккуратны. Следует помнить, что солнечная вспышка ощущается за несколько дней до и после ее появления. В этот период у многих обостряются хронические болезни, скачет давление и появляется беспричинное беспокойство. Внимательными также в эти дни должны быть беременные и пожилые.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитной бури, необходимо попытаться избегать стрессовых ситуаций, физических и эмоциональных нагрузок. В дни повышенной солнечной активности рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и хорошо высыпаться.

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В опасный период нельзя переедать, однако нужно пить достаточное количество воды.


Автор: Катерина Лукьянчук
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