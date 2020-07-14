Киберполиция разоблачила мошенника, который продавал конфиденциальные данные граждан

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Кибеполиция разоблачила мошенника, который продавал конфиденциальные данные граждан

Киберполиция установила, что 28-летний житель Винницы с использованием модифицированного вируса похищал персональные данные с веббраузеров жертв, в частности — логины и пароли для авторизации, информирует enovosty.com/news.

В дальнейшем он проверял их на валидность, а затем на тематических форумах размещал объявления о продаже. Стоимость одной такой базы колебалась от 400 до 1900 гривен. Полученные деньги злоумышленник перечислял на криптовалютные кошельки.

Также установлено, что мужчина занимался перепродажей данных, полученных от других сбытчиков. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска изъято ноутбук, жесткий диск, флэш-накопитель, мобильные телефоны, WiFi-роутер и черновые записи. Вещественные доказательства направлены на проведение компьютерно-технической экспертизы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту. Продолжается следствие.