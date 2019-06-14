СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

13 фаворитов конкурса фотографий дикой природы

Все фото »

Новости общества

14.06.2019 г.
20:58"Готов с оружием в руках защищать Украину": Саакашвили стал на учет в столичном военкомате (ФОТО)
20:39The Economist: Крым погряз в общероссийской коррупции и несвободе
20:30По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена компьютерная игра
20:24"Они все время врут": Кремль ткнули носом в проблему
19:30Украинцев просят на день отказаться от полиэтиленовых пакетов
18:54В Украине задержан один из главарей "ДНР"
17:23ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник Spectator-М1
Все новости общества

Аналитика

14.06.2019

Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол

Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
В американской разведке рассказали о тайных испытаниях ядерного оружия в РФ, появилась новая предвыборная социология, а Нацгвардия и пограничники получили ...
14.06.2019

Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается

Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается
«Война есть грабеж, торговля есть надувательство». Эти слова принадлежат одному из отцов-основателей США Бенджамину Франклину – тому самому, чей лучезарный ...
14.06.2019

Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать

Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать
Официальному Киеву пора бы уже усвоить тот факт, что урегулирование конфликта на Донбассе, как и возврат Крымского полуострова, не входит в планы российского ...

Последние новости

14.06.2019 г.
21:00 Разработано приложение, помогающее вызвать ближайшего врача "в один клик"
20:58 "Готов с оружием в руках защищать Украину": Саакашвили стал на учет в столичном военкомате (ФОТО)
20:39 The Economist: Крым погряз в общероссийской коррупции и несвободе
20:30 По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена компьютерная игра
20:24 "Они все время врут": Кремль ткнули носом в проблему
20:15 ТОП-3 летних продукта, которые необходимы для крепкого здоровья
20:00 Названа наиболее востребованная профессия в столице
19:52 ЕС продлит пилотную программу поддержки МСБ в Украине
19:30 Украинцев просят на день отказаться от полиэтиленовых пакетов
19:21 Тарас Загородний рассказал о влиянии ситуации с Укртрансгазом на ГТС Украины
19:15 Ученые близки к изобретению метода лечения аутизма
18:54 В Украине задержан один из главарей "ДНР"
18:33 Reuters: В Индии прошла общенациональная забастовка врачей (ФОТО)
18:04 У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского
17:56 Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев
17:54 Работа "Укртрансгаза" под угрозой: В компании объявили о чрезвычайном положении
17:34 Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем будет заключено независимо от саммита G20
17:23 ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник Spectator-М1
16:58 По всей Швейцарии женщины не вышли на работу и пришли на акцию за гендерное равенство (ВИДЕО)
16:36 Reuters: Тегеран категорически отрицает причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе
16:17 Церковный раскол: В ПЦУ предупредили о последствиях созванного Филаретом поместного Собора
15:56 СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины
15:41 Выявлены основные причины трудовой миграции, - исследование
15:15 Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на выходных
15:04 Высокоточная "Ольха" готова "кошмарить" гибридное командование, - Злой Одессит
15:00 Онкологи назвали самые опасные продукты-канцерогены
14:45 Передаем за проезд!: В Украине построят три платных автобана
14:31 В Uber впервые показали доставку еды дронами (ВИДЕО)
14:24 В Украине впервые будут официально праздновать день отца
14:14 США прямо обвиняет Россию в проведении ядерных испытаний
14:00 Силовики поймали организатора "референдума" в ДНР
13:58 Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – Кушнирук
13:56 Трамп снова оконфузился, назвав наследника британского престола «принцем китов»
13:54 Филарет обвинил Епифания в подкупе архиереев при выборе предстоятеля ПЦУ
13:37 Стала известна неожиданная причина набора лишнего веса
13:33 "Впервые за все время независимости": Появились фото уникального полета летчиков ВСУ
13:30 «Без российского присутствия в американском космосе»: Украина будет производить ракетные двигатели для США
13:27 Выборы-2019: Появился свежий рейтинг партий
13:25 Новое авокадо: Как украинцам хорошо заработать на рынке спаржи
13:23 "Четкий сигнал главе Кремля": Преемница Меркель выругала Путина и поддержала Украину
13:21 Альтернатива Богданам: в Украину могут хлынуть дешевые автобусы из Беларуси
13:17 В Германии построили самый высокий в мире замок из песка (ФОТО)
13:06 Вступительная кампания-2019 : что стоит знать абитуриентам
13:04 Назвали привычки, которые выдают несчастливых женщин
13:03 IKEA опять меняет планы по выходу на украинский рынок
12:43 Медики рассказали, как преодолеть зависимость от кофеина
12:28 Как и за что украинские стартаперы получают деньги
12:24 Индийский мусорный «Эверест» станет выше, чем Тадж-Махал уже через год
12:21 Китай разработал новую радиолокационную систему, способную обнаруживать истребители-невидимки на невероятных расстояниях
12:19 В Украине учителям повысят зарплату по новой системе
12:10 Ученые рассказали, почему люди зевают
11:31 Россия направила главарей "ДНР" "спасать" Мадагаскар. Подробности
11:23 Приказ сбить украинский Ил-76 отдал Кремль, - СБУ
11:06 Эксперты рассказали, как остановить поток трудовой миграции украинцев
10:39 В США представили законопроект о введении санкций против "Северного потока-2"
10:15 У Вакарчука рассказали о "состоятельных" людях, дающий деньги "Голосу"
10:07 Команда Зеленского озвучила позицию относительно членства Украины в ЕС
09:57 РФ готовит правовую почву для использования войск против Украины, - Тымчук
09:51 Более 600 американских компаний просят Трампа уладить спор с Китаем
09:40 Шокирующее ДТП: авто разорвало на части (ВИДЕО)
Все новости »

СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБУ обнаружили очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей в ущерб государственной безопасности нашей страны

Сотрудники СБУ при выполнении возложенных на Службу задач по обеспечению информационной безопасности государства обнаружили очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей в ущерб государственной безопасности нашей страны, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом «2 АК» российских оккупационных войск в Луганске. Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации.

Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задание по подготовке и распространению фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации по руководству нашего государства и Вооруженными Силами Украины, о военных подразделениях, участвующих в операции Объединенных сил. Подразделение собирало информацию про украинских патриотов, их семьи, экономическую и политическую ситуацию на Луганщине.

Читайте: В США проверят соцсети всех претендентов на визу

Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области было закреплено представителя информационного подразделения, который составлял так называемый «паспорт региона». Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства.

Оперативники Службы задокументировали действия враждебного подразделения по дестабилизации ситуации в Северодонецке в конце прошлого года. Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевской точки зрения на события в Украине, фабрикацию фейковой информации в пользу страны-агрессора.

По материалам СБУ один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах. Продолжаются следственные действия.

Читайте: СБУ разоблачила очередные попытки вербовки украинских граждан


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 189

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Выборы-2019: Появился свежий рейтинг партий
Вы можете перестать быть хамом?: Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева
Голос отозвал двух кандидатов в депутаты. В чем суть?
Выборы-2019: Появился свежий рейтинг партий"Вы можете перестать быть хамом?": Вакарчук в прямом эфире набросился на Мураева"Голос" отозвал двух кандидатов в депутаты. В чем суть?
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается
Арестович: Россия хочет оставить две раны в боку Украины, в которые можно засунуть пальцы, чтобы управлять и манипулировать
Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне
Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ
Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Все статьи


Читайте также

В Украине задержан один из главарей "ДНР"
 СБУ блокировала диверсию на объекте критической инфраструктуры
СБУ разоблачила очередные попытки вербовки украинских граждан
 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
СБУ заблокировала деятельность крупнейшего конвертационного центра
 СБУ деактивировала взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки
СБУ блокировала контрабанду псевдоэфедрина в Украину
 Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, - Баканов (ВИДЕО)

Армия

Гранатомет РАГ «Валар»
Боевая машина пехоты Marder (Германия)
Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Бронетранспортер АТ105 Saxon (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Арсен
АВАКОВ
Тарас
БЕРЕЗОВЕЦ
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Максим
ШКИЛЬ
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Россия хочет оставить две раны в боку Украины


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 