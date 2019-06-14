СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины
Сотрудники СБУ обнаружили очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей в ущерб государственной безопасности нашей страны
Сотрудники СБУ при выполнении возложенных на Службу задач по обеспечению информационной безопасности государства обнаружили очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей в ущерб государственной безопасности нашей страны, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом «2 АК» российских оккупационных войск в Луганске. Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации.
Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задание по подготовке и распространению фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации по руководству нашего государства и Вооруженными Силами Украины, о военных подразделениях, участвующих в операции Объединенных сил. Подразделение собирало информацию про украинских патриотов, их семьи, экономическую и политическую ситуацию на Луганщине.
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Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области было закреплено представителя информационного подразделения, который составлял так называемый «паспорт региона». Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства.
Оперативники Службы задокументировали действия враждебного подразделения по дестабилизации ситуации в Северодонецке в конце прошлого года. Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевской точки зрения на события в Украине, фабрикацию фейковой информации в пользу страны-агрессора.
По материалам СБУ один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах. Продолжаются следственные действия.
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