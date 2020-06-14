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Огромные суммы «кэша» разносятся не только в НАБУ и САП – а по всей вертикали власти Зеленского, — Бутусов

Главная » Последние новости » Новости общества » Огромные суммы «кэша» разносятся не только в НАБУ и САП – а по всей вертикали власти Зеленского, - Бутусов
 
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Можно придумать любую провокацию, глупость, ошибку, но никогда и никто, ни Сытник, ни Холодницкий, ни Шевченко, не смогут собрать шесть миллионов долларов наличными, чтобы выбросить такие деньги для имитации реального дела.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главный редактор портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Как проходила операция?

Согласно материалам дела, которые будут рассмотрены в суде, 1 июня Ильяшенко связался с Шевченко и по телефону дал понять, что за изменение подследственности дела Злочевского – то есть за передачу его в другой следственный орган, где дело можно будет закрыть, его знакомые готовы предложить 1 миллион долларов, за закрытие дела по отсутствию состава преступления – 2 миллиона. Однако 2 июня Шевченко от выполнения данной просьбы… отказался. И тогда Ильяшенко позвонил снова, и предложил 5 миллионов долларов!», — пишет журналист.

«3 июня НАБУ открыла производство, причем с большой опаской, руководство НАБУ предполагало, что может иметь место двойная игра с целью дискредитации антикоррупционнных органов и замены руководства. Ведь буквально накануне, 26 мая, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о «бездеятельности» главы САП Холодницкого и открытии против него дисциплинарного производства.

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5 июня в рабочем кабинете Ильяшенко в налоговой Шевченко встретился с ним, с Мазуровой и Кичей. Согласно всем процессуальным требованиям Шевченко уже был снаряжен техникой для записи.

10 июня на встрече с Шевченко Ильяшенко принял решение о «сделке» — деньги в обмен на постановление Холодницкого. Во время встречи Ильяшенко позвонил… знакомому монаху! И спросил совета у священника, будет ли успешной «сделка», которую он собирается заключить? Священник заверил его, что все пройдет благополучно, и с чистой совестью высокопоставленный чиновник договорился о передаче взятки в 5 миллионов долларов кэша 12 июня. Надо было спешить сделать подарок Злочевскому.

12 июня все и произошло. Это было в городской налоговой службе. Шевченко и Ильяшенко прибыли со своей охраной, на встрече был Кича и Мазурова. Шевченко передал постановление о смене подследственности Холодницкого.

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Однако на встрече Мазурова и Кича признали это недостаточным. За 5 миллионов долларов они хотели получить полное закрытие дела по Злочевскому за отсутствием состава преступления, причем изменения надо было внести немедленно в электронный Единый реестр досудебных расследований, информация в котором подлежит особой процедуре контроля. ЕРДР – это гарантия закрытия дела.

Эти вопросы обрадовали руководство НАБУ и САП. Ведь до последнего момента подозревали провокацию, и как спецназ ДБР или СБУ врывается и всех задерживает за попытку закрыть дело. И такая угроза была бы весьма реальной. Но если бы это было провокацией, никто бы не посмел торговаться. Значит, вероятность, что дело является настоящим резко возросла.

И вот Холодницкий принимает решение, что в интересах расследования изготавливается специальная улика в деле – фальшивое изменение в ЕРДР. И вносит необходимое изменение в ЕРДР со своим электронным ключом в 17.15. Доступ в ЕРДР строго ограничен – это могут делать только сотрудники правоохранительных органов, у которых есть специальный электронный ключ, как же Ильяшенко, Кича и Мазурова удостоверятся, что изменение действительно внесено, и Злочевский невиновен?

В 17.18 другой сотрудник правоохранительных органов под своим электронным ключом зашел в базу ЕРДР, и проверил состояние дела. В тот же момент, прозвучал звонок телефона – «сделка» выполнена. Шевченко провели в комнату для пересчета денег.

Ему передали три больших сумки – в каждой по 2 миллиона долларов. Шевченко не понял, ведь договаривались не на 6, а на 5 миллионов? Однако Ильяшенко все объяснил – 1 миллион причитался за хлопоты ему самому. Этот 1 миллион был передан ему на закрытой парковке налоговой службы Киева. При задержании Ильяшенко выхватил пистолет. Также достать оружие и взять на прицел налоговика пришлось и одному и детективов НАБУ.

Вход в ЕРДР был произведен с электронного ключа начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Ирины Бакай. Ирина Бакай – один из высокопоставленных сотрудников ОГПУ, на своей должности находится несколько лет, при различных генпрокурорах. Сейчас следствие проводит работу, чтобы точно определить – это она лично смотрела реестр, или кто-то взял ее ключ? Думаю, теперь адвокатам Бакай придется немало потрудиться, чтобы доказать, что ключ мог взять кто-то другой. И дисциплинарное производство теперь надо открывать не по Холодницкому – а в самом Офисе генпрокурора.

«Откуда деньги? Как процветают» скрутки», «обнал» и «конверты» при президенте Зеленском», — задает вопрос Юрий Бутусов.

«А вот это самый интригующий и ключевой в деле вопрос. Можно придумать любую провокацию, глупость, ошибку, но никогда и никто, ни Сытник, ни Холодницкий, ни Шевченко, не смогут собрать ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ, чтобы выбросить такие деньги для имитации реального дела. Такую сумму кэша дома не держат, следы этих денег наверняка можно найти. Такую колоссальную сумму может собрать только тот, кто легко ворочает сотнями миллионов долларов.

Откуда ее можно взять? Это результат широкомасштабной работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине. Экс-министр финансов Уманский говорил правду – масштабы «скруток» сейчас растут. Государство разваливается, Зеленский устроил в силовых структурах кадровую чехарду, попытки президента в ручном режиме управлять силовиками и самих силовиков вызывает только горький смех. Зеленский некомпетентен, им легко манипулировать, его повестку определяет его ближайшее окружение, а на руководящие должности Зеленский назначает в основном тех, кто ему поддакивает и соглашается. «Слуги народа», тем более, отменили статью криминального кодекса о фиктивном предпринимательстве, и сейчас для «конвертов» наступил «золотой век».

Вот поэтому и носят огромные суммы «кэша», как мы понимаем, далеко не последние, и разносятся миллионы долларов не только в НАБУ и САП – а по всей вертикали власти Зеленского. Именно поэтому Ильяшенко и чувствовал – сейчас возможно все. Эта взятка показывает – государство совершенно неэффективно администрирует налоги и не эффективно борется с теневой финансовой сферой», — уверен Бутусов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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