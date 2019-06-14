Назвали привычки, которые выдают несчастливых женщин

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали привычки, которые выдают несчастливых женщин Назвали привычки, которые выдают несчастливых женщин

Закрыть Отправить

Психологи уверяют, что несчастных женщин могут выдать привычки, которые присутствуют в ежедневной жизни.

Если женщина постоянно проверяет свою почту может означать две вещи: она боится что-то пропустить или ждет постоянного внимания, например даже от магазина белья, информирует enovosty.com/news.

Также эксперты отмечают, что если представительницы слабого пола постоянно нагружают себя работой, считают, что отдых они не заслужили, также является тревожным звоночком.

Счастливая женщина никогда не будет долго зацикливаться на своих промахах и винить себя за них. Они сделает выводы и пойдет дальше к своей цели. Но никогда не будет заниматься самобичеванием.

Психологи говорят, что если женщина каждый подарок заливает в сеть, то у нее явные проблемы с самооценкой. Так, транслирование в соцсетях всех приятных моментов жизни говорит о том, что тех самых приятных моментов в жизни очень мало.

Читайте: В Киеве женщина провела неделю в квартире с мертвым сыном (ВИДЕО)

Девушки, которые радуются провалам своих подруг, нужно задуматься о своем личном счастье.

И самое главное, со слов ученых, всегда думайте о позитиве, и не нежно себя настраивать на негатив. Ведь все плохое в жизни имеет свойство притягиваться.