СБУ блокировала незаконную добычу янтаря

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала незаконную добычу янтаря СБУ блокировала незаконную добычу янтаря

Закрыть Отправить

В Ровенской области СБУ блокировала незаконную добычу янтаря

Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу янтаря-сырца. Для реализации янтаря злоумышленники осуществляли его промышленную обработку с использованием специального оборудования, информирует enovosty.com/news.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 12 обысков и изъяли более 150 килограммов янтаря-сырца общей стоимостью 2,2 млн грн. Также обнаружено оборудование для обработки камня и около 7000 долл, вероятно полученных незаконным путем.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам. Продолжается досудебное следствие для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Хмельницький, под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.

Читайте: Цена на газ в Европе обвалилась ниже $90 за 1 000 м³, - Злой Одессит