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Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ — Бутусов

Главная » Последние новости » Новости общества » Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ - Бутусов
 
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Дальнейшее молчание просто постыдно и оскорбляет Украину и память убитого российским спецназом сержанта Федченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и главный редактор портала ЦензорНЕТ Юрий Бутусов

Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ и против применения для убийства украинцев биноклей Sagem JIM LR производства Франции, — пишет Бутусов, информирует enovosty.com/news.

Сенсационное видео нашлемной камеры командира снайперской группы «Сокол» Центра специального назначения ФСБ РФ, от огня которой 27 февраля погиб сержант 93-й бригады Владимир Федченко, к сожалению, не получило необходимой оценки президента Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел Украины. Власти Украины откровенно замалчивают трагедию и факт российской агрессии. Этого нельзя допустить — необходимо широкое общественное осуждение.

7 мая был опубликован факт применения российского спецназа на фронте, группа оснащена новейшими видами вооружений — на видео, захваченном бойцами 93-й бригады, заметна современная военная радиосвязь и даже мобильная система РЭБ для борьбы с дронами, разведка 93-й бригады в видеоролике идентифицировали все виды вооружений, выдающие российский спецназ.

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Болгарский волонтер и патриот Украины Kalin Dimitrov обратил внимание на еще один весьма специфический прибор, который бойцы 93-й не идентифицировали, а это, на самом деле, самая скандальная деталь видео и самая дорогая деталь экипировки спецназа ФСБ, которую никак нельзя добыть из донбасской шахты, и который нельзя захватить у украинцев.

Это многофункциональный тепловизионный бинокль JIM LR компании Sagem (Франция), который официально закупался Российской федерацией, и состоит на вооружении спецназа ФСБ и спецназа Службы безопасности президента Путина в составе Федеральной службы охраны.

Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ — Бутусов

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Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ — Бутусов

Sagem Jim LR — это один из самых современных и качественных приборов наблюдения поля боя, который входит в комплект экипировки современной французского бойца FELIN. На гражданском рынке такое не купишь — это только официальные военные поставки.

Бинокль имеет дневной и ночной каналы наблюдения, лазерный дальномер, магнитный компас, GPS-приемник и лазерный указатель.

Он позволяет обнаруживать машину на дистанции до 18 километров, и человека на дистанции до 7 километров. При этом автоматически определяются свои координаты и координаты цели, дистанция, азимут, и мгновенно передаются на другие устройства, с которыми прибор коммутируется. У бинокля дистанционный модуль управления, снайпер может не выглядывать для наблюдения из окопа.

На видео российский снайпер как раз обеспечивает наладку устройства для дистанционного управления, перед тем как выставить бинокль на бруствер траншеи.

Стоимость бинокля JIM LR с охлаждаемой матрицей, для длительного наблюдения — около 80 тысяч евро. И военторге это не купишь.

Руководство Украины обязано выразить протест РФ, а не позорно замалчивать очередной демонстративный факт российской агрессии.

Зеленский не высказал сочувствия семье погибшего от российской пули Федченко — хотя ответственность за его гибель несет в полной мере как Главнокомандующий, при котором российский спецназ безнаказанно воюет на Донбассе, и при котором украинские снайперы не получают необходимое вооружение для контрснайперской борьбы.

Если президент Владимир Зеленский уважает себя и свою страну, а не является мальчиком для битья для Путина, он обязан осудить факт российской агрессии, ведь это видео показывает, что болтовня о мире — полный фейк. Россия наращивает усилия, чтобы убивать украинцев!

МИД Украины обязан выразить протест Франции и потребовать прекратить поставки вооружений для убийства украинцев в РФ. Без поставок запасных частей россияне не смогли бы столько лет эксплуатировать бинокли. Есть веские подозрения, что Sagem может нарушать эмбарго на поставки вооружений в РФ. Этот вопрос требует расследования, — написал Юрий Бутусов.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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