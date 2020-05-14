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НБУ усиливает защиту пользователей ломбардных услуг

Главная » Последние новости » Новости общества » НБУ усиливает защиту пользователей ломбардных услуг
 
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Нацбанк презентовал стратегию развития рынка ломбардов, в которой важное место занимают вопросы по усилению защиты пользователей ломбардных услуг.

Национальный банк Украины презентовал Белую книгу «Будущее регулирования деятельности ломбардов». Это пятый из шести запланированных секторальных документов, в котором Национальный банк, как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг, описывает текущее состояние рынка, проблемы и планируемые изменения в регулировании, информирует enovosty.com/news.

Одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов, изложенной в Белой книге, станет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов. Во-первых, Национальный банк рассматривает возможность ограничения на уровне Закона об ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. Это означает, что в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

НБУ усиливает защиту пользователей ломбардных услуг

Во-вторых, НБУ стремится повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования. Так, рассматривается возможность введения обязательного предоставления клиенту ломбардного билета или установления дополнительных требований к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.

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В-третьих, у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов. Кроме того, ломбарды будут иметь право предоставлять другие сопроводительные услуги или осуществлять иную хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финансовых услуг. При этом, останется требование по кредитованию только под залог имущества

И наконец, планируется упростить требования к ломбардам относительно помещения, места оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов. Поскольку ломбарды не привлекают средства населения, основным видом надзора станет надзор за рыночной деятельностью, а преобладающей формой — безвыездный надзор. Ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тыс.грн, а при наличии обособленных подразделений — не менее 1 млн.грн.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 50

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