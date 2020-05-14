«Мы не откажемся от своей независимости»: Великобритания отстаивает свои права перед ЕС

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Великобритания отстаивает свои права на независимость при урегулировании отношений с ЕС относительно соглашения о свободной торговле

В Великобритании на заседании Кабмина было принято решение о том, что Британия не откажется от своих прав независимого государства при урегулировании отношений с ЕС относительно соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

На заседании правительства обсуждались детали переговоров, которые проводятся Дэвидом Фростом.

«Кабинет министров согласился с тем, что мы не согласимся с требованиями ЕС отказаться от наших прав независимого государства», — заявил представитель Кабмина

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Ранее сообщалось, что Великобритания и ЕС договорились о возобновлении переговоров об условиях выхода Британии из Евросоюза, прерванные из-за пандемии COVID-19, в формате видеоконференций.