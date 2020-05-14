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Киберполиция разоблачила хакеров, которые взламывали учетные записи и похищали денежные средства

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила хакеров, которые взламывали учетные записи и похищали денежные средства
 
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Киберполиция разоблачила хакеров, которые взламывали учетные записи, похищали денежные средства и сбывали данные на закрытых хакерских форумах

Киберполицейские Черновицкой области совместно со следователями, под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили двух мужчин, которые с помощью вредоносного программного обеспечения вмешивались в работу автоматизированных систем, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что вредоносная программа сама подбирала логины и пароли к учетным записям семирно популярных интернет-ресурсов. Далее полученные файлы с конфиденциальной информацией злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме этого, с аккаунтов, имевших активный денежный баланс, частично выводили средства на подконтрольные банковские счета.

Правоохранители провели обыски. В 2019 году преступники «заработали» около миллиона гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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