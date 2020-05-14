Историческое фото: Ряды американских грузовиков Студебеккер US-6 во время второй мировой

Главная » Последние новости » Новости общества » Историческое фото: Ряды американских грузовиков Студебеккер US-6 во время второй мировой Историческое фото: Ряды американских грузовиков Студебеккер US-6 во время второй мировой

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Во время второй мировой США оказывало огромную материальную помощь СССР, которая известна под названием ленд-лиз.

На фото ряды ленд-лизовских Студебеккеров US-6 в подмосковном Можайске.

Фото: Helgi Sharp

По ленд-лизу СССР получил помощи на 9,4 миллиарда долларов (для современных цифр умножайте сумму в несколько раз), около 40% из которых составляло военное снаряжение (стрелковое оружие, танки, автомобили и т.д.), а всe остальное — товары первой необходимости и продукты питания. Советские солдаты обеспечивались американской тушенкой, маслом, шоколадом, яичным порошком и множеством других продуктов.

Всего же по ленд-лизу США направили советским союзникам:

400 000 джипов и грузовиков;

22 150 самолетов;

12 700 танков;

2,7 млн тонн нефтепродуктов;

2077 млн банок тушёнки.

90% авиационного бензина/керосина за всю войну поступило по ленд-лизу, а «Катюши» использовали исключительно американский порох.

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