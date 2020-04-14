В Сети появилась забавная фотожаба: коты устали от своих хозяев

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В Сети появляется огромное количество смешных фотожаб, картинок и мемов, связанных с вынужденным карантином из-за эпидемии коронавируса.

Домашние любимцы тоже страдают и, похоже, устают от постоянного пребывания своих нервных хозяев дома. Для многих, особенно для котов, это оказалось непривычно и очень странно, информирует enovosty.com/news.

В то же время коты и кошки скрашивают своим хозяевам дни вынужденной самоизоляции, особенно тем, кто живет сейчас один, без семьи. Доказано, что мурлыканье кошки имеет особые вибрации, способные успокаивать нервную систему человека.