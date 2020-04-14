В РФ стремительно растет число заболевших COVID-19

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В РФ стремительно растет число заболевших COVID-19. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 2774 человека

В РФ число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на 2774, в результате чего общее количество инфицированных достигло 21 102 человека. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В России от коронавируса уже умерли 170 человек. Власти Москвы предупреждают, что в российской столице могут не хватить больничных коек для лечения растущего притока пациентов с коронавирусом в течение следующих двух-трех недель, несмотря на безумные попытки получить больше коек на месте.

В Москве уже переоборудовали больницы для лечения пациентов с COVID-19. Но официальные лица заявили, что этих усилий недостаточно

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«… прогнозируется, что, несмотря на увеличение числа коек для больных с COVID-19 в государственных, федеральных и коммерческих клиниках, в ближайшие две-три недели возможна нехватка коек в реконструированных больницах», — говорится в официальном сообщении представителей городской власти