Сотрудники СБУ блокировали мощный канал сбыта кокаина

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Сотрудники СБУ блокировали канал сбыта кокаина в Киеве и Киевской области

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали канал сбыта кокаина в столице и области. Оперативники спецслужбы установили, что организовал наркобизнес житель Киева, который реализовывал кокаин оптом и в розницу проверенным клиентам. В среднем он сбывал 1 грамм наркотика за 150 долларов США, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники СБУ задержали наркодельца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины под подъездом собственного дома с пакетом кокаина для очередного клиента. Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника и хранения наркотика правоохранители обнаружили и изъяли более 700 граммов кокаина, орудия для фасовки наркотика, в частности электронные весы, зип-пакеты и тому подобное. По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика составляет более $100 000.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности. Операция проводились совместно со Следственным управлением Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

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