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Расходы на природоохранные мероприятия сократили так, будто все уже сгорело — Бутусов

Главная » Последние новости » Новости общества » Расходы на природоохранные мероприятия сократили так, будто все уже сгорело - Бутусов
 
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Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться".

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист, главный редактор ЦензорНЕТ Юрий Бутусов.

«И прямо в этот же день «слуги» проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства — на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?», — пишет Бутусов, информирует enovosty.com/news.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон об изменениях в госбюджет на 2020 год. Дефицит бюджета увеличен более чем 3 раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.

Огромный лесной пожар в Чернобыльской зоне, который бушует уже вторую неделю, теперь находится всего в одном километре от закрытой Чернобыльской АЭС. Еще 4 апреля появился первый очаг возгорания на территории Котовского лесничества.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 74

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