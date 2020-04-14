Правоохранители пресекли деятельность мошенника, который «торговал» должностями в органах государственной власти

Главная » Последние новости » Новости общества » Правоохранители пресекли деятельность мошенника, который «торговал» должностями в органах государственной власти Правоохранители пресекли деятельность мошенника, который «торговал» должностями в органах государственной власти

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Правоохранители пресекли деятельность мошенника, который «торговал» должностями в органах государственной власти. За свои «услуги» он просил от 10 000 до 30 000 долларов

Следователи полиции Полтавской области совместно с оперативниками с УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области в рамках уголовного производства задокументировали факт вымогательства псевдоработником Кабмина 25 000 долларов за назначение на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины, информирует enovosty.com/news.

Фигуранта арестовали в центре Киева на улице Институтской во время получения им неправомерной выгоды. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина пытался скрыться на автомобиле, но ему это не удалось.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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«Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. В частности выявлено заявления от других кандидатов «на трудоустройство» и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется. В случае доказательства вины, мужчине может грозить от 5-ти до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.